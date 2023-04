‘Y así fue como conocí a tu madre’: Camilo reveló el momento exacto en que se enamoró de Evaluna

La pareja de Camilo y Evaluna es una de las más conocidas del espectáculo y por eso las cámaras siempre están encima de ellos esperando que pase algo nuevo con su vida y uno de los motivos que más motiva a sus fans es su bebé Indigo, desde que el colombiano y la venezolana empezaron a salir se volvieron bastante influyentes y un ejemplo para muchas personas, que quisieran tener una relación como la que ellos reflejan.

Lea también: Jessica Cediel compartió un extraño truco de belleza y en Día a Día lo pusieron en duda

Aunque para muchas personas son la pareja perfecta porque no se les ve pelear o en rumores de conflictos al interior de la relación, no siempre es así, algo de lo que habló el cantante paisa en una reciente entrevista en la que afirmó: “Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados. Hemos vivido terremotos muy complejos ... eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca”.

También le puede interesar: “Me siento una mujer especial” Erika Zapata reflexiona sobre los filtros de las fotos en redes sociales

Pero también dijo que esto es parte de las relaciones de pareja y esos momentos complejos los han hecho ser más fuertes y quererse más “A nosotros no nos describe los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor”, demostrando así que aunque los dos son muy jóvenes, han sabido llevar por muy buen camino lo que tienen desde hace varios años.

Y así fue que conocí a tu madre

Aunque Camilo y Evaluna duraron un buen tiempo saliendo y luego de novios, hay un momento en particular en el que Camilo se dio cuenta de que estaba enamorado de la venezolana y quiso compartirlo con todos sus seguidores en Instagram, en una historia escribió “Con esta foto fue que yo me enamoré de la pulga”.