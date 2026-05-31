“No me he volteado”: Poncho Zuleta responde a las especulaciones y confirma su respaldo electoral

El historial ‘asqueroso’ de Poncho Zuleta con las mujeres que hizo que la gente se enojara tanto

El reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta salió al paso de las especulaciones políticas que se desataron en las últimas horas tras la viralización de un video grabado en el municipio de Plato, Magdalena, donde aparentemente expresaba simpatía por una campaña presidencial distinta a la respaldada por su familia. A pocas horas de las elecciones de este 31 de mayo, el llamado “Pulmón de Oro” decidió aclarar públicamente su posición y ratificó su apoyo a la candidata Paloma Valencia.

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La controversia comenzó luego de que circulara en redes sociales una grabación en la que el artista ingresaba a una entidad bancaria y saludaba a varias personas que se encontraban en el lugar. Durante ese momento, Zuleta pronunció una frase que rápidamente llamó la atención del mundo político: “¿Cómo vamos con el tigre?, firmes por la patria”.

Video de Poncho Zuleta desata revuelo político, en medio de las elecciones presidenciales

Las palabras no pasaron desapercibidas. Tanto la expresión “Firmes por la patria” como la referencia al “Tigre” son ampliamente asociadas a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, por lo que numerosos usuarios interpretaron el comentario como una muestra de respaldo al dirigente político. La situación cobró aún más relevancia debido a que la hija del cantante, Claudia Margarita Zuleta, recientemente elegida senadora, se ha convertido en una de las principales figuras del Centro Democrático en el departamento del Cesar y lidera el respaldo regional a Paloma Valencia.

La difusión masiva del video generó toda clase de comentarios y análisis en redes sociales. Algunos internautas incluso plantearon la posibilidad de que existiera una diferencia de posiciones políticas dentro de la familia Zuleta, mientras otros consideraron que el mensaje podía representar un cambio de postura del artista frente al panorama electoral.

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Ante el creciente debate, Poncho Zuleta utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar lo sucedido. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que el saludo fue producto de una situación espontánea y que no correspondía a una declaración política formal.

“Quiero aclarar que un saludo que realicé recientemente fue malinterpretado. Fue un momento espontáneo, en un contexto completamente diferente, mientras compartía con personas en una entidad bancaria y quise ser amable y empático con quienes me saludaban”, expresó el cantante en su pronunciamiento público.

El artista aprovechó además para despejar cualquier duda sobre su decisión electoral. En el mismo comunicado manifestó que mantiene su respaldo a la candidata del Centro Democrático. “Este 31 de mayo acompaño y respaldo a Paloma Valencia, una mujer a quien aprecio, respeto y considero una gran dirigente para Colombia”, afirmó.

Con estas declaraciones, el intérprete de clásicos del vallenato puso fin a las versiones que circulaban en redes sociales y dejó clara su postura de cara a la jornada electoral. El episodio demuestra, una vez más, la enorme influencia que conserva Poncho Zuleta en la opinión pública del Caribe colombiano, donde cada una de sus declaraciones trasciende el ámbito musical y genera repercusiones en el escenario político.

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A pocas horas de la apertura de las urnas, la aclaración del artista busca cerrar una polémica que se convirtió en tendencia nacional y que mantuvo la atención de miles de seguidores, dirigentes políticos y ciudadanos interesados en conocer cuál sería finalmente la posición del legendario cantante vallenato.