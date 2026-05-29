Hernán Orjuela arremetió contra candidata presidencial y calificó su discurso de “atrevido e ignorante”

A escasas horas de que los colombianos acudamos a las urnas este domingo 31 de mayo para definir el rumbo del país, la tensión en el ambiente político no da tregua y ha escalado a niveles verdaderamente insospechados. El ambiente electoral está tan calificado que las figuras más emblemáticas de la televisión nacional ya no aguantaron más el silencio y decidieron salir a cantar sus verdades sin filtros ni anestesia.

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El encargado de sacudir por completo el avispero digital en las últimas horas fue el recordado y muy querido presentador bogotano Hernán Orjuela, quien usó sus redes sociales para lanzar un demoledor dardo que dejó a más de uno con la boca abierta.

El contundente pronunciamiento del legendario conductor de ‘Sábados Felices’ se dio como una reacción inmediata tras viralizarse un polémico discurso de una de las candidatas que aspira a llegar a la Casa de Nariño. Fiel a su estilo directo y transparente, Orjuela no ocultó su profunda indignación frente a las polémicas declaraciones de la política, las cuales consideró un ataque directo a la educación del país. “¿Qué de positivo es que una candidata a vicepresidente de Colombia diga de manera atrevida e ignorante que los que estudiamos en una universidad aprendimos a ser ladrones?”, sentenció de manera radical el comunicador, visiblemente molesto por el polémico señalamiento.

Pero el jalón de orejas no paró ahí. Al ver el respaldo que recibió la líder política en su plaza pública, Hernán arremetió con furia contra sus seguidores: “¿Y lo más triste es que unos cuantos la aplaudan? “Mal… muy mal”, remató en su cuenta oficial. Como era de esperarse, el letal dardo del bogotano encendió de inmediato un feroz debate entre los internautas, dividiendo las opiniones entre quienes aplauden su sensatez al defender la academia y los sectores de la oposición que defendieron a capa y espada a la cuestionada aspirante presidencial en la recta final de la campaña.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela?

Mientras el legendario presentador de la televisión nacional genera todo tipo de titulares por meterse de frente en la arena política, en su vida sentimental goza de un amor blindado y una estabilidad envidiable lejos de las fronteras colombianas. Desde hace casi tres décadas, el corazón del animador le pertenece a su adorada esposa, Patricia Lizarazo.

Patricia ha sido el pilar fundamental en la vida y la exitosa trayectoria de Orjuela, acompañándolo en sus más grandes retos profesionales y familiares. Tras tomar la radical decisión de radicarse de manera permanente en los Estados Unidos, la pareja ha consolidado un matrimonio a prueba de balas y de escándalos mediáticos. A través de sus plataformas digitales, la complicidad de los esposos es más que evidente, demostrando que son el refugio y el apoyo mutuo ideal en cada tormenta y en cada nuevo proyecto que emprenden juntos.