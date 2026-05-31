Tortuga de la suerte costeña escogió quién sería el próximo presidente de Colombia

Una curiosa escena protagonizada por una tortuga costeña se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales durante las últimas horas. El video, que acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra cómo el animal fue puesto frente a varias fotografías de figuras políticas para que, de manera simbólica, escogiera quién sería el próximo presidente de Colombia, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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La dinámica fue sencilla, pero mantuvo en suspenso a quienes seguían la transmisión. Frente a la tortuga fueron ubicadas tres plataformas con alimento y las imágenes de los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia, además de una tercera opción identificada por el comentarista como “el famoso Tigre”. Mientras el reptil permanecía inmóvil durante varios segundos, el narrador del video invitaba a la audiencia a permanecer atenta al desenlace.

¿Predicción electoral? Tortuga costeña eligió entre Iván Cepeda y Paloma Valencia y desató furor en redes

“Vamos a ver qué pasa señoras y señores”, expresó el comentarista mientras observaba los movimientos del animal. A medida que la tortuga sacaba lentamente la cabeza, aumentaba la expectativa sobre cuál sería la dirección que tomaría. En un primer momento, pareció avanzar hacia la fotografía de Paloma Valencia, situación que llevó al narrador a afirmar que “iba directo” hacia esa plataforma.

Sin embargo, cuando parecía que la decisión estaba tomada, ocurrió un giro inesperado. La tortuga cambió de rumbo y se dirigió hacia el espacio donde se encontraba la fotografía de Iván Cepeda. Segundos después llegó hasta el alimento ubicado en ese lugar y comenzó a comer, provocando la reacción inmediata del comentarista.

Según se escucha en la grabación, el hombre aseguró que el resultado se produjo de manera espontánea. “Esto ocurrió frente a las cámaras”, afirmó durante la transmisión. También insistió en que nadie había intervenido en la decisión del animal y que el recorrido realizado había sido completamente libre.

La situación se volvió aún más llamativa cuando una segunda tortuga, de menor tamaño, comenzó a desplazarse por el escenario. Durante varios minutos, los espectadores observaron cómo el segundo animal exploraba el lugar sin una dirección clara. El narrador mantuvo la expectativa señalando que la pequeña tortuga analizaba el entorno y podía inclinarse por cualquiera de las opciones.

Finalmente, la segunda tortuga también terminó desplazándose hacia el mismo sector donde se encontraba la primera. Este desenlace llevó al comentarista a interpretar el resultado como una señal simbólica. “La decisión la tomó la tortuguita solita”, manifestó durante el video, agregando que ambos animales habían coincidido en la misma dirección.

Aunque el ejercicio fue realizado con fines recreativos y sin ningún valor científico o electoral, el video rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. Muchos usuarios reaccionaron con humor, mientras otros destacaron la creatividad de la dinámica y la forma en que logró mantener la atención de los espectadores durante varios minutos.

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La llamada “tortuga de la suerte costeña” terminó convirtiéndose en protagonista de una peculiar predicción política que despertó curiosidad entre miles de colombianos. Más allá del resultado, el video logró su objetivo principal: entretener y generar conversación en redes sociales, donde los usuarios continúan compartiendo la grabación y comentando el inesperado desenlace que dejó a más de uno sorprendido.