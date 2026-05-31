Atentado con drones en Cesar obliga a trasladar puesto de votación en Pailitas para garantizar seguridad electoral

La seguridad electoral en el departamento del Cesar obligó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias luego de un atentado con drones contra un pelotón del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Pailitas, hecho que dejó un militar herido y encendió las alertas a pocas horas de la jornada democrática.

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La decisión fue adoptada durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Secretaría de Gobierno departamental, donde se evaluó la situación de orden público y se definieron acciones para proteger a los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. Como resultado del análisis de riesgo, las autoridades determinaron trasladar un puesto de votación que inicialmente funcionaría en la vereda Los Llanos hacia la zona urbana de Pailitas, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los electores.

Elecciones en Cesar bajo alerta: reubican mesa de votación tras atentado con drones contra el Ejército

La medida se produjo después de que se conociera el ataque ocurrido el pasado viernes en la vereda El Llano, sector donde opera el Batallón Especial Energético y Vial No. 3 “General Pedro Fortul”, unidad adscrita a la Décima Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el atentado fue ejecutado mediante drones cargados con explosivos, afectando a un pelotón militar desplegado en la zona.

Aunque el hecho dejó un integrante de la fuerza pública lesionado, la principal preocupación de las autoridades se concentró en evitar cualquier riesgo para la población civil y para el normal desarrollo de las elecciones. Por esta razón, se ordenó el traslado de la mesa de votación ubicada en el sector rural, una decisión que impacta directamente a los cerca de 150 ciudadanos que estaban habilitados para sufragar en ese punto.

Desde el PMU se indicó que la reubicación busca ofrecer mayores garantías de seguridad a los votantes, así como facilitar el acompañamiento de la Fuerza Pública durante la jornada electoral. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones de orden público en diferentes municipios del departamento, especialmente en aquellas zonas donde históricamente se han registrado situaciones de riesgo o presencia de grupos armados ilegales.

El episodio evidencia los desafíos que enfrentan las instituciones para garantizar unas elecciones seguras en regiones donde persisten amenazas contra la fuerza pública y la población civil. A pesar de ello, las autoridades insistieron en que existen planes de contingencia y dispositivos especiales para proteger tanto a los votantes como al personal electoral.

La Registraduría Nacional informó que en el departamento del Cesar están habilitados para votar un total de 929.139 ciudadanos, quienes podrán acudir a las urnas bajo un esquema de seguridad reforzado. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los responsables del atentado, las autoridades reiteraron su compromiso de preservar el orden público y garantizar que el proceso democrático se desarrolle sin contratiempos.

La situación en Pailitas se convirtió así en uno de los principales focos de atención durante la jornada electoral en el Cesar, donde la prioridad de las instituciones sigue siendo proteger la integridad de los ciudadanos y asegurar el normal ejercicio del derecho al voto.