“Me da mucha tristeza”, Maluma rompió en llanto al recordar a Yeison Jimenez en entrevista

Maluma es considerado como una de las celebridades colombianas más atractivas, aparte de su talento suelen resaltar su belleza y no solo su público sino gente de todos los lugares. Durante 2025 el artista tuvo un exitoso año que se vio acompañado de sus grandes conciertos en el país, tanto en su ciudad Medellín, como en Bogotá. Mientras que por estos días se encuentra promocionando su más reciente proyecto musical: Loco X Volver.

Puede leer: Maluma habló de la situación política de Colombia y envió un contunde mensaje a sus seguidores

En una reciente y reveladora entrevista con la revista Billboard, Maluma no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su colega y amigo, el cantante de música popular Yeison Jiménez, dejando ver una faceta vulnerable y profundamente humana que ha conmovido a sus millones de seguidores.

La conversación, que inicialmente se centraba en su trayectoria y nuevos proyectos, dio un giro inesperado cuando el entrevistadora mencionó el nombre de Jiménez. La reacción de Maluma fue inmediata; el brillo en sus ojos se transformó en un llanto sincero que pausó el diálogo durante varios segundos.

“Eso todavía me da mucha tristeza. A pesar de que tuvimos poco tiempo hablando seguido, él y yo nos conocimos hace muchos años, pero tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos”, confesó el intérprete de Hawái, intentando recomponerse. Con la voz entrecortada, Maluma expresó la dificultad que le supone hablar de su colega: “Hablar de ese man es muy duro. La canción es muy bonita, pero ese hijuep&t@ hace mucha falta”.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta ir? El hotel que Yeison Jiménez compró y su familia acaba de inaugurar

El artista reflexionó sobre la fragilidad de la vida, lamentando la brevedad del tiempo compartido. “La vida se va volando y uno piensa en ese marica y parece mentira, la verdad”, añadió, evidenciando el profundo impacto que la partida de Jiménez ha dejado en su vida personal y profesional.

Uno de los puntos más conmovedores de su confesión fue el descubrimiento de una admiración compartida. Para Maluma, entender que un artista de la talla de Yeison Jiménez lo valoraba tanto fue una experiencia transformadora: “Fue una locura saber que ese man me admiraba tanto y fue mutuo. Cuando lo conocí, fue una bomba de amor y fue algo muy especial”.

El arrepentimiento por el tiempo perdido

La entrevista dejó al descubierto un sentimiento de nostalgia por los momentos que pudieron ser y no fueron. Maluma confesó que su llanto no solo responde a la ausencia física, sino al peso del tiempo que no pudieron disfrutar juntos. “Lloro porque me perdí de mucho tiempo de conocer al man, de por qué no compartimos más”, admitió, dejando un mensaje implícito sobre la importancia de valorar las relaciones humanas en la industria del entretenimiento.