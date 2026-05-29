¿Cuánto cuesta ir? El hotel que Yeison Jiménez compró y su familia acaba de inaugurar

El vacío que dejó la sorpresiva partida física del cantante de música popular Yeison Jiménez sigue doliendo en el corazón de sus fanáticos; sin embargo, su huella y su faceta como visionario de los negocios continúan más vigentes que nunca. Recientemente, su hermana, Lina Jiménez demostró que el legado del artista se mantiene intacto al presentar de manera oficial el “Hotel Campestre YJ Con el Corazón”.

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El ambicioso complejo turístico nació como uno de los grandes sueños personales de la estrella del género popular. La hermana del artista abrió las puertas de este paraíso terrenal. Según reveló, el intérprete de ‘Bendecida’ había adquirido el predio a comienzos de febrero de 2025.

Con su característica mentalidad empresarial, Yeison no solo compró el lote con el fin de expandirlo, sino que dejó meticulosamente planeadas y escritas todas las remodelaciones e instrucciones arquitectónicas que deseaba para el lugar antes del trágico accidente aéreo que le arrebató la vida a inicios de 2026.

Respetando al pie de la letra cada idea, plano y rincón que el cantautor imaginó en vida, su núcleo familiar asumió el reto de sacar adelante el proyecto para honrar su memoria. “Como él lo dejó en su momento (...). Queremos invitarlos al hotel campestre YJ, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó Lina con profunda nostalgia y orgullo.

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¿Dónde queda y qué ofrece el Hotel Campestre YJ?

Este nuevo rincón turístico está estratégicamente ubicado en el municipio de Mariquita, Tolima, aproximadamente cuatro horas de viaje desde Bogotá. Este se perfila como el destino ideal para los capitalinos que buscan un escape de descanso o un fin de semana tranquilo en familia.

El complejo cuenta con una infraestructura diseñada para el entretenimiento y el confort:

Alojamiento y confort: Habitaciones reconfortantes completamente dotadas.

Habitaciones reconfortantes completamente dotadas. Diversión acuática: Amplias piscinas ideales para el clima de la región.

Amplias piscinas ideales para el clima de la región. Gastronomía: Restaurante con servicio a la carta y los tradicionales asados al barril durante los fines de semana.

Restaurante con servicio a la carta y los tradicionales asados al barril durante los fines de semana. Exclusividad y ocio: Zonas VIP y espacios de esparcimiento que incluyen juegos de mesa como billar, bolirana, parqués, dominó, cartas y ajedrez.

Pensando en el bolsillo de las familias y de los fieles seguidores de la música de su hermano, la administración del hotel estructuró tarifas muy atractivas. Para quienes deseen disfrutar de las instalaciones sin necesidad de hospedarse, el lugar ofrece planes de pasadía desde los $50.000 pesos colombianos.

Este valor resulta sumamente competitivo en el mercado turístico actual, ya que incluye el acceso directo a las zonas de piscina, el almuerzo, uso de las áreas VIP y la participación en las diversas dinámicas recreativas del complejo.