Maluma reveló todos los detalles de la llegada de su segundo bebé: ¿Cuántos meses tiene?

El “Papi Juancho” no deja de sorprender a sus fanáticos. Tras el nacimiento de su primogénita, Paris, que llegó al mundo para transformarlo todo, Maluma ha vuelto a sacudir las redes sociales con una noticia que muchos sospechaban: viene el segundo en camino.

A través de una reveladora entrevista con Latin Billboard, el astro colombiano abrió su corazón y compartió los detalles más íntimos de esta nueva etapa familiar junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez. Entre risas, emoción y la calidez que ahora caracteriza al artista en su faceta de padre, Maluma despejó la gran incógnita que rodeaba los rumores de embarazo.

La expectativa era máxima. Después de que Paris se convirtiera en la protagonista absoluta de los perfiles del cantante, la pregunta sobre si el nuevo integrante sería niño o niña inundaba los comentarios.

En el video, Maluma no pudo ocultar su felicidad al confirmar que el segundo bebé de la familia será un niño. La noticia marca un hito especial para el intérprete de “Hawái”, quien siempre ha manifestado su deseo de construir una familia numerosa y equilibrada. Con la llegada del varón, la pareja completa la famosa “parejita”, un sueño que Maluma parece estar viviendo con total plenitud.

A través de una reveladora entrevista compartida en sus redes sociales, el astro colombiano abrió su corazón y compartió los detalles más íntimos de esta nueva etapa familiar junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez. Entre risas, emoción y la calidez que ahora caracteriza al artista en su faceta de padre, Maluma despejó la gran incógnita que rodeaba los rumores de embarazo.

¿Niño o niña? El momento de la revelación

La expectativa era máxima. Después de que Paris se convirtiera en la protagonista absoluta de los perfiles del cantante, la pregunta sobre si el nuevo integrante sería el “heredito” o una nueva “princesa” inundaba los comentarios.

En el video, Maluma no pudo ocultar su felicidad al confirmar que el segundo bebé de la familia será un niño. La noticia marca un hito especial para el intérprete de “Hawái”, quien siempre ha manifestado su deseo de construir una familia numerosa y equilibrada. Con la llegada del varón, la pareja completa la famosa “parejita”, un sueño que Maluma parece estar viviendo con total plenitud.

¿Cuánto tiempo falta para el nacimiento?

Además del género, el cantante reveló un dato que muchos esperaban: el estado actual de la gestación. Según sus declaraciones, Susana ya se encuentra en su quinto mes de embarazo. Esto significa que el pequeño Londoño Gómez podría estar llegando al mundo en el último trimestre de este año, consolidando un 2026 lleno de éxitos personales para la estrella de Medellín.