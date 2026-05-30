¿Se apagan las pantallas? Este es el famoso programa de RCN que llegaría a su fin en pocas semanas

Si hay un programa que se ha convertido en el referente absoluto del entretenimiento, las primicias y los secretos mejor guardados de la farándula en Colombia, ese es ‘Lo Sé Todo’. Con una trayectoria consolidada en la televisión digital y abierta, el formato de chismes ha sabido ganarse la fidelidad de millones de televidentes gracias a la audacia de sus presentadores, su capacidad para estar en el lugar de los hechos y la rigurosidad con la que destapan las verdades de las celebridades.

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Más allá de informar sobre la vida de los famosos, el equipo de ‘Lo Sé Todo’ ha construido una comunidad masiva que no se despega de las pantallas, reafirmando que cuando se trata de lanzar exclusivas que sacuden la industria de los medios de comunicación, ellos tienen los “flechos” más confiables del país.

Precisamente, el ambiente televisivo nacional se encendió luego de que el presentador Oswaldo soltara una tremenda bomba informativa que dejó fríos a los amantes de la pantalla chica. En medio de fuertes versiones que apuntan a una reestructuración masiva dentro del canal de las tres letras (RCN), ubicado en la Avenida de las Américas, el periodista destapó cuál es el formato que tiene los días contados.

“Para elaborar este tremendo chisme exclusivo de Lo Sé Todo, porque en medio de versiones sobre cambios internos en el canal de las tres letras, sí, el que queda por allí en las Américas, también empezó a hablarse del posible final de un programa de televisión, mi querida Alejita, de nada más y nada menos. Ahí van apareciendo, apareciendo, apareciendo: ‘Mujeres sin filtro’, señores y señores”, lanzó Oswaldo sin filtros.

El conductor del programa de chismes explicó que este espacio de las tardes, que compite directamente en su misma franja horaria, habría entrado en una profunda revisión por parte de las directivas. Asimismo, aprovechó para aclarar las fechas exactas que manejan sus fuentes de alta fidelidad, desmintiendo algunos rumores apresurados que ya inundaban las redes sociales.

“Pues, mis amores, nosotros tenemos flechos confiables y quienes nos contaron que el programa no sería exactamente el 30 de mayo, como lo aseguraban algunos rumores que comenzaron a moverse en redes sociales, sino que su salida estaría prevista para las próximas semanas. Más precisamente para finales de junio, 30 de junio saldría al aire tanto Mañana Express como Mujeres sin Filtro”, sentenció el comunicador.

Aunque Oswaldo fue prudente al advertir que “la confirmación no la ha dado el canal de las tres letras por ahora”, enfatizó en que “la especulación ya tomó fuerza”. Con esta revelación, la industria televisiva se prepara para un remezón histórico que cambiará por completo la parrilla de programación en las próximas semanas.