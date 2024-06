‘Pantera’ de ‘La Casa de los Famosos’ no pudo ocultar su tristeza al enterarse de la muerte de Omar Geles

La noche del pasado domingo 9 de junio, los colombianos decidieron que Pantera’ debía abandonar el set de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, y con ‘ello renunciar a la posibilidad de ganarse los $400 millones de premios final. Desde su eliminación, Kevin Fuentes, como es su nombre de pila, ha estado reactivando sus redes sociales mediante algunas transmisiones en vivo; precisamente en una de estas se desahogó con sus seguidores al contarles cómo fue su reacción al momento de enterarse del fallecimiento de Omar Geles.

Desde el 11 de febrero, fuentes renunció al contacto con el exterior al dar inicio a la competencia de ‘Nuestra Tele’, por lo que tanto él, como sus compañeros no se enteraron del deceso del reconocido compositor y acordeonero, mismo que partió de este mundo terrenal a los 57 años, luego de presentar un problema cardiaco mientras realizaba una práctica de tenis en la ciudad de Valledupar.

Como muchos fanáticos del vallenato, la muerte del creador de ‘Los caminos de la vida’, representa una perdida casi irreparable para el folclor, ya que millones de personas se sentían identificados con las letras que Geles dejó para la posteridad y que quedaran en el recuerdo de sus fanáticos, uno de ellos ‘Pantera’, quien mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 630.000 seguidores decidió homenajear a este artista cantando una de sus canciones y regalándole unas emotivas palabras:

“Algo que me dolió en mi vida fue la muerte de Omar Geles. Yo cuando salí y Claudette me dijo eso, yo no podía creerlo. (...) La canción más bonita para mí se llama ‘Historia’. (:..) Esa canción es un legado para mí y siempre le voy a dar las gracias a Omar por ser tan profesional. Una persona que nos regaló poemas y letras para dedicarle a nuestras mujeres, familia y amigos para siempre”, expresó Kevin.