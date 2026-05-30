Se casan: Exparticipante del ‘Desafío’ le pidió matrimonio a su novia con una tierna propuesta

Si hay un nombre que evoca disciplina, pasión y superación en el panorama deportivo y del entretenimiento en Colombia, ese es el de Anthony Zambrano. Con una trayectoria brillante que lo ha llevado a lo más alto del atletismo mundial, logrando hazañas inolvidables para el país, el guajiro conquistó una nueva faceta al ganarse el cariño de los televidentes gracias a su destacada participación en el exigente formato de Caracol Televisión, el ‘Desafío’.

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Más allá de su innegable velocidad en las pistas y su fuerza en los boxes, Zambrano ha sabido construir una comunidad fiel en redes sociales que no le pierde la pista a su vida personal, demostrando que detrás del súper humano hay un hombre sensible y sumamente enamorado que comparte sus triunfos con el alma abierta.

Precisamente, a través de las plataformas digitales, el subcampeón olímpico sacudió el mundo de la farándula nacional al anunciar una de las noticias más importantes de su vida sentimental. Dejando de lado las pistas de competencia, Anthony decidió dar un paso trascendental al pedirle matrimonio a su pareja, la también exintegrante del ‘Desafío’, Miryam, tras haber consolidado un noviazgo que, aunque lleva pocos meses, ha demostrado ser lo suficientemente sólido.

Lejos de las extravagancias y las ostentosas puestas en escena que suelen usar las celebridades, la propuesta de matrimonio se caracterizó por su profunda intimidad y calidez. El romántico momento se llevó a cabo de manera muy sencilla directamente en la casa de la exdesafiante, demostrando que para la pareja lo verdaderamente valioso era el significado de la unión y no los lujos.

Sin necesidad de grandes decoraciones, pero contando con el esperado y reluciente anillo de compromiso, el atleta sorprendió al amor de su vida en su propio hogar. En medio de un emotivo video que la pareja compartió con orgullo para registrar el momento ante sus miles de seguidores, se pudo ver la inmensa felicidad de ambos al sellar el pacto. Con una sonrisa imborrable y visiblemente emocionado por la respuesta, Zambrano aseguró ante la cámara de manera contundente: “Me dijo que sí”.

Con esta romántica revelación, la pareja del momento abre paso a una nueva etapa en sus vidas, recibiendo de inmediato una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus excompañeros de ‘reality’ y de una fanaticada que ya espera con ansias el día en que lleguen al altar.