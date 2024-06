¿Es injusto? Sebastián González contó por qué merece ser el ganador de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ Colombia está llegando a su recta final y todos sus participantes están empezando a exponer los motivos por los cuales merecen convertirse en los ganadores de esta primera edición, incluido Sebastián González, quien asegura que él quiere convertirse en el triunfador, a pesar de que tuvo una ventaja frente al resto de sus compañeros.

El programa de RCN llegará a su fin el próximo lunes, 17 de junio, abriendo el paso para que un nuevo show ocupe su espacio, dándole la bienvenida a ‘MasterChef Celebrity’ Colombia que llegará al día siguiente.

Pero a pesar de que solo faltan cinco días para la final, aún quedan cinco competidores en la contienda que están dándolo todo de sí mismos para demostrarle al público latinoamericano por qué merecen seguir en el show.

Esto se ha hecho más evidente a propósito de un gran debate en donde cada uno de los participantes de La Casa de los Famosos expuso sus motivos, muchos de ellos jugando con un discurso de méritos, autoconfianza y superación personal.

Y cuando llegó el turno de Sebastián González de defender su posición, el actor sacó a flote no solo sus motivos, sino que también recalcó algo que muchas personas en las redes sociales han hecho notar: una ventaja que tuvo frente al resto de los participantes, la cual fue entrar 50 días después que el grupo original.

Sin embargo, desde su punto de vista consideró que realmente son ellos quienes tuvieron la ventaja y no él: “creo que en el poco tiempo que he tenido me he ganado el reconocimiento, he tenido un proceso evolutivo a nivel emocional, físico, mental y espiritual en la competencia. Y ha sido como correr una maratón con una ventaja que me llevan mis compañeros”.

El discurso de Sebastián dentro de La Casa de los Famosos generó opiniones divididas

A propósito de que el perfil oficial de La Casa de los Famosos Colombia publicó el discurso de Sebastián González, muchos usuarios de esta red social aprovecharon la sección de comentarios para dejar claro qué piensan de su postura.

“Sebastián no ha hecho nada, no ha aportado nada, llegó relajadito y pudo ver cómo era todo antes de entrar, no debe ganar”, “No vivió desde el día 0 todo lo que los demás participantes sí, entró con mucha ventaja después de 2 meses al reality, entonces no es justo”, “Merece ganar, logró llegar a semis sin tener la misma experiencia que el resto, grande Sebas” y “Merece más que cualquiera de los ‘Papilla’, él ha sido una mejor persona” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.