Periodista de RCN Televisión denunció posibles estafas a su nombre con Inteligencia Artificial, “no caigan”

RCN Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, pues cuenta con una amplia gama de producciones con las cuales el medio de comunicación busca entretener a los televidentes, además de informar de primera mano sobre los principales hechos que suceden a diario a partir de Noticias RCN, del que hace parte de Maritza Aristizábal y recientemente la periodista de RCN Televisión denunció posibles estafas a su nombre con Inteligencia Artificial.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Maritza Aristizábal, periodista de RCN?

La periodista de RCN Televisión, Maritza Aristizábal, más allá de su presencia en la televisión colombiana, también ha sabido compartir por medio de sus redes sociales sus apariciones durante el noticiero y también sus mejores momentos fuera de él, especialmente cuando se trata de estar junto a su familia. Sin embargo, recientemente dejó en evidencia la situación por la que atraviesa como figura pública.

Aristizábal quien alcanza los más de 200 mil seguidores, indicó: “No quiero ser alarmista, pero creo que es importante para muchas personas que me sigan para que rueden un poquito la voz porque están utilizando mi imagen para algo que yo creería que es una estafa”. Seguidamente, la periodista de Noticias RCN aseguró que hace unos días una amiga del colegio con quien no había tenido mucha comunicación le envió un video de Instagram en el que reiteraba que ella aparecía promocionando algo e incluso lo hacía bajo el nombre del noticiero.

Ante el hecho, la preocupación y duda fue mayor para Aristizábal, quien en compañía de su amiga se percataron que también el video se encuentra en Facebook y que supuestamente ayuda a la gente a liberarse de las deudas y además a generar ingresos, pero por supuesto, el video ha sido editado, ya que la periodista dejó claro que ella no hace parte de este tipo de proyectos, o mejor dicho, de las que serían estafas por medio de plataformas digitales.

“Pilas porque esa no soy yo, son videos creados con Inteligencia artificial. Quería hacer este video porque no quiero que ustedes caigan, no quiero que comiencen a buscar a esa persona ni que crean en ese y que tengan mucho cuidado. Si caen, aquí una recomendación: la plata fácil no existe, hay que trabajarla y lucharla”, fueron las declaraciones que agregó Maritza Aristizábal.

¿A qué cirugía tuvo que someterse Mariza Aristizábal de Noticias RCN?

Maritza Aristizábal de Noticias RCN en el año 2023 fue diagnosticada con un nódulo de 3 centímetros y desde allí comenzaron a pedirle una serie de exámenes. Posteriormente, la periodista tuvo que someterse a una cirugía con el fin de extraer la respectiva masa y semanas más tarde, las noticias terminaron siendo positivas para ella.