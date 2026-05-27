“Lloré un mes entero”: Exjurado de ‘Yo me llamo’ habló sobre el trágico accidente que casi le quita la vida

Si hay una mujer que se ha ganado el respeto, la admiración y las sonrisas de millones de hogares en el país, esa es Luz Amparo Álvarez. Con una trayectoria brillante en el mundo del entretenimiento, la paisa se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión nacional gracias a su paso como jurado estrella en el exitoso formato de Caracol Televisión, ‘Yo Me Llamo’.

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Más allá de su inigualable talento para la imitación y el humor, Luz Amparo ha sabido construir una comunidad fiel que no solo aplaude sus personajes en los escenarios, sino que sigue de cerca su faceta más humana, demostrando que detrás de las risas se esconde una mujer resiliente que ha tenido que sortear duras pruebas a lo largo de su vida personal.

Precisamente, lejos de los focos y los aplausos, la humorista conmovió profundamente a sus seguidores al revivir uno de los episodios más oscuros y traumáticos que le tocó enfrentar en su natal Medellín. En una reveladora declaración, Luz Amparo recordó los impactantes detalles del día en que un accidente de tránsito estuvo a punto de arrebatarle la vida, dejando secuelas emocionales que la acompañan hasta el sol de hoy.

“Me atropelló un carro en Medellín. Estuve mucho tiempo en la clínica, estuve en cuidados intensivos, estuve en coma, después estuve en la casa, llevada de aquí hasta abajo”, relató con crudeza la artista, evidenciando la gravedad de una situación que la obligó a pasar semanas de absoluta incertidumbre médica y una dolorosa recuperación postraumática en su hogar.

Sin embargo, lo que más estremece de su relato son los recuerdos intermitentes que quedaron grabados en su memoria y que, según confiesa, todavía se le presentan de manera recurrente. “También no se me quita de la mente. O sea, mira, yo tengo en mi mente, como si fueran flash. Yo tengo el momento en el que yo estaba tirada en el piso y veía a los vecinos del barrio”, explicó Luz Amparo.

La exjurado describió la sobrecogedora escena en cámara lenta: “Veo la cara de los vecinos, como que lo vean en blanco y negro, o sea, porque tengo la cara de los vecinos de todos. ‘Hay que llevarla a la clínica’. Yo sentía, sí, que hay que llevarla. Y la persona que me atropelló decía: ‘no, ya está bien’. Dicen: ‘no, hay que llevarla a la clínica’”, concluyó sobre aquel angustiante debate callejero mientras ella luchaba por sobrevivir. Con estas impactantes palabras, Luz Amparo recordó que la vida puede cambiar en un segundo, recibiendo el respaldo y cariño inmediato de su público.