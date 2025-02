Hernán Orjuela, expresentador de ‘Día a día’, aclaró si planea lanzarse a la política

Hernán Orjuela es un presentador colombiano, quien durante varios años se destacó en diferentes programas, entre ellos, ‘Día a día’, ‘También caerás’ y ‘Sábados felices’, programas de Caracol Televisión. Sin embargo, a pesar del amplio reconocimiento que obtuvo el bogotano, decidió tomar un nuevo rumbo en Estados Unidos, radicándose en Miami desde hace un tiempo en compañía de su familia y ahora el conductor aclaró si se lanza a la política.

Orjuela a pesar de estar alejado de Colombia, sigue presente en la memoria de muchos, contando así con una amplia acogida y también sigue presente en la pantalla chica a través del programa ‘Trendiando’ por medio de Nuestra Tele Internacional, contando así con la presencia de diferentes figuras del entretenimiento.

Ahora, el presentador estuvo haciendo parte de ‘La Corona TV’, en compañía de figuras como Ariel Osorio y Alejandra Serje, sin dejar de lado a otras personalidades como Omar Vásquez, quien estuvo hablando con Orjuela sobre si existe la posibilidad de lanzarse a la política.

“A mí me encanta la política, lo que no me gusta son la mayoría de los políticos. O sea, la política por su naturaleza y por la historia es fascinante y más la de mi país, pero tristemente quienes crean y recrean la política son los que dejan tantos sinsabores (…) Cada uno fija una posición, pero en el caso particular yo soy el directo de una fundación muy linda

(…) Me dicen usted porque no se manda para ser congresista de los colombianos en el exterior, les digo no, creo que la función mía porque no soy político está más en dar servicio de crear lo que hoy en día estamos haciendo porque hoy en día la fundación está más preocupada, muy ansiosa por lo que está pasando con el tema de los inmigrantes y la nueva posición", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Hernán Orjuela.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela?

La esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión, es Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y más allá de seguir enamorados a pesar del tiempo, han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Patricia es una emprendedora que también haría parte del programa ‘Trendiando’ junto a su pareja. Además, siendo la SEO de ‘The Petworking. PetBiz community & foundation’ que busca apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y consciente de una sociedad responsable con mascotas.