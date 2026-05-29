¿Creció la familia? Novia del exesposo de Claudia Bahamón presentó a sus dos nuevos ‘hijos’

El mundo del entretenimiento nacional no le pierde ni un solo segundo la pista a los movimientos sentimentales de sus figuras más destacadas, especialmente cuando se trata de reconstruir la vida amorosa tras separaciones que dejaron una huella profunda en el corazón del público colombiano.

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El centro de las miradas en las últimas horas se lo robó por completo la hermosa diseñadora Jimena Rugeles, actual compañera sentimental del afamado cineasta bogotano Simón Brand. Fiel al estilo frenético y cercano de las redes sociales, la joven empresaria causó un verdadero revuelo y encendió los corazones de sus miles de seguidores al realizar un emotivo anuncio oficial: la llegada de dos encantadores integrantes que se suman a su núcleo familiar de manera definitiva.

A través de sus plataformas digitales oficiales, Rugeles compartió con gran orgullo la conmovedora noticia de que abrió las puertas de su corazón y de su hogar a dos tiernos perritos. Según se pudo constatar en las hermosas postales publicadas en su cuenta, la empresaria habría tomado la radical pero aplaudida decisión de adoptarlos de forma permanente, rescatándolos para brindarles una nueva oportunidad de vida llena de comodidades, mimos y protección.

La publicación se inundó de inmediato con una ola masiva de felicitaciones y comentarios cargados de buena energía por parte de internautas que celebraron su inmenso compromiso con el bienestar de los animales desamparados.

El emotivo acontecimiento familiar ocurre en un momento donde la relación entre Rugeles y el director de cine se muestra más sólida, madura y blindada que nunca frente a los constantes comentarios e investigaciones de la opinión pública. Cabe recordar que Brand estuvo en el ojo del huracán mediático debido a su matrimonio con la emblemática presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón, una de las uniones que parecía de las más estables de la farándula criolla hasta que se conoció su ruptura definitiva.

Lejos de cualquier tipo de tensión o de polémicas del ayer, Jimena Rugeles prefiere enfocarse por completo en escribir su propia historia y construir su felicidad. Con la presentación de estos dos nuevos amigos de cuatro patas, la talentosa diseñadora demuestra que está concentrada en expandir los lazos de ternura en su entorno diario, consolidando un refugio lleno de armonía junto a su pareja.

La inesperada revelación no solo enterneció el ecosistema digital en cuestión de minutos, sino que también reabrió el debate sobre la importancia de la adopción responsable dentro de los hogares de las celebridades de nuestro país, demostrando que el amor real siempre encuentra espacio para seguir creciendo sin límites en un nuevo y maravilloso comienzo.