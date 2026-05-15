No es solo farra: Alcaldía de Bogotá hará jornada de adopción de perros y gatos en Theatron de Película

En un esfuerzo por transformar el destino de decenas de animales que han conocido la cara más dura del abandono y el maltrato, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) han anunciado una cita imperdible con la solidaridad. Este sábado 16 de mayo, las instalaciones de Theatron de Película se convertirán en el escenario de una masiva jornada de adopción bajo el lema “El amor no tiene etiquetas”.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., los pasillos del emblemático centro cultural y de entretenimiento de Chapinero recibirán a perros y gatos que, tras haber sido rescatados de las calles o recuperados de situaciones de vulnerabilidad extrema, hoy gozan de buena salud y esperan por un hogar definitivo. La iniciativa no solo busca reducir el número de animales en custodia del Distrito, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción responsable.

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Gatos y perros mascotas Dos perros y un gato comiendo de sus comederos. (Descargada de Freepik.es - 27 de marzo 2026)

El evento adquiere una dimensión social profunda al coincidir con el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia. Según los organizadores, la elección del lugar y la fecha refuerza el mensaje de que la empatía no debe tener límites. “Adoptar es un acto de amor puro que trasciende cualquier prejuicio. Al igual que en la construcción de una sociedad diversa, el respeto por todas las formas de vida es un pilar fundamental para una ciudad más humana”, señalaron fuentes del IDPYBA.

Cada animal que participará en la jornada tiene una historia de resiliencia. Son seres que han sobrevivido a la indiferencia y que ahora, gracias al cuidado de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), están listos para ofrecer lealtad incondicional. Sin embargo, el Distrito enfatiza que la adopción es un compromiso serio. Los interesados deberán pasar por un proceso de entrevista y verificación para asegurar que el entorno sea el adecuado para el nuevo integrante de la familia.

Para formalizar el proceso, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes puntos:

Ser mayor de edad y presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Presentar fotocopia de un recibo de servicio público reciente de su lugar de residencia.

Disponer de tiempo para la entrevista y traer material visual (fotos o videos) del espacio donde vivirá el animal.

Para caninos: llevar pechera y traílla (y bozal de canasta si es un perro de manejo especial).

llevar pechera y traílla (y bozal de canasta si es un perro de manejo especial). Para felinos: contar con un guacal o morral de transporte adecuado.

Es importante recordar que el ingreso a Theatron para este evento cuenta con restricciones específicas. Por motivos de seguridad y control, no se permitirá el ingreso de menores de edad, ni de alimentos o bebidas. Asimismo, una vez los asistentes ingresen al recinto, no podrán salir y volver a entrar, una medida diseñada para mantener la tranquilidad de los animales participantes.

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Con esta gran jornada, Bogotá reafirma su compromiso con la protección animal, recordando que la decisión de adoptar no solo cambia la vida de un perro o gato, sino que enriquece profundamente el corazón de quienes deciden dar una segunda oportunidad a quien más lo necesita.

>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<