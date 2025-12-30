Exesposo de Claudia Bahamón mostró sus vacaciones junto a su novia en Nueva York

‘MasterChef Celebrity’ es el único programa de cocina presente en las noches colombianas, pues durante varios años se ha encargado de entretener al público reuniendo a diferentes figuras de la farándula, las cuales se encargan de mostrar su talento en la cocina para así avanzar dentro de la competencia y poder llevarse el premio de los 200 millones de pesos.

Más allá de los participantes y el equipo de jurado con el que cuentan, quien también ha logrado destacarse ha sido Claudia Bahamón, considerada la presentadora estrella del programa y quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la sencillez con la que cuenta.

Sin embargo, hace pocos meses dio de qué hablar, luego de que se diera a conocer su separación luego de más de una década con Simón Brand, un director de cine quien cuenta con un amplio camino recorrido internacionalmente.

La noticia de su ruptura se confirmó luego de que Brand asistiera al Festival Estéreo Pícnic acompañado por su novia, Jimena Rugeles, con quien lleva ya varios meses.

Si bien, ambos han optado por no relevar mayores detalles con respecto a su separación, lo cierto es que viven una nueva etapa de sus vidas. El director con Jimena, dejándose ver bastante enamorado y ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la pareja se dejó ver en Nueva York disfrutando de la nieve y por supuesto, del poder compartir juntos en estas especiales fechas, pues durante varias semanas estuvieron en Colombia con el fin de que Brand compartiera tiempo de calidad con sus hijos con la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’.

Lo que queda claro es que tanto Bahamón como Brand tratan de llevar su relación de la mejor manera posible, esto priorizando a sus dos hijos, quienes son lo más importante para ambos.

Jimena Rugeles ig: Jimena Rugeles

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.