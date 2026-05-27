Exparticipante de MasterChef recibió duro reclamo de su propia hija por estar en el reality, “Vete, no te quiero”

Detrás de las luces, las cámaras y el glamur que envuelve a las celebridades en las producciones más importantes de la televisión colombiana, muchas veces se esconden realidades desgarradoras que el público ni se alcanza a imaginar. La encargada de abrir su corazón y destapar el lado más amargo de la fama en las últimas horas fue la querida presentadora Violeta Bergonzi. En una reveladora e íntima entrevista para ‘Los 40 Colombia’, la colombo-francesa rompió el silencio sobre el terrible precio familiar que tuvo que pagar mientras asumía las extenuantes jornadas de grabación del exigente reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’.

Para Violeta, el reto no estuvo únicamente frente a los fogones, sino en el profundo choque emocional que vivió al sentir que descuidaba a sus dos pequeños hijos por cumplir con sus compromisos laborales. “Irme para el trabajo con ellos dormidos, regresar y ellos seguían dormidos. Nunca los veía despiertos”, confesó con la voz entrecortada, dejando en evidencia la tusa maternal que la acompañaba a diario. La distancia caló tan hondo en su hogar que su hija mayor empezó a pasarle factura de una forma muy dolorosa: “Mi hija me gritaba que me fuera de la casa como reclamándome, decía: ‘Vete, vete, no te quiero’”, relató la conductora.

El momento más crítico y desesperante ocurrió en pleno set, cuando la presión de la competencia chocó de frente con una emergencia médica de su bebé. “Todos a cocina, vamos a cocinar. Y el celular: ‘Doña Violeta, lo que pasa es que el niño tiene 39 de fiebre y nada que le baja’. A cocinar en cinco. Por favor, llévelo a la clínica. Adiós. Es que yo decía: ‘Soy la peor mamá del mundo, pero me tengo que ganar MasterChef por ellos también, resuelvan’. A los mismos grados que yo cocinaba estaba la fiebre del chico. Eso jodía”, narró Bergonzi, reflejando el desespero de cualquier madre trabajadora.

Afortunadamente, tras un año de haber superado esa caótica etapa, Violeta asegura que se está desquitando por completo. Hoy en día no se despega de sus pequeños y no le importa sobrecargarse de tareas cotidianas con tal de recuperar el tiempo perdido: “Me ocupo hasta del más mínimo detalle, la lonchera de mi hija, los juguetes... participo en el grupo de papitos, que es lo más horrible que se han podido inventar, pero hasta en eso estoy”, concluyó con humor.

¿Quién es Hernando Luque, el hombre que le robó el corazón a Violeta Bergonzi?

En medio de los altibajos del mundo del entretenimiento y los sacrificios de su carrera, Violeta Bergonzi ha encontrado su mayor estabilidad y apoyo en su esposo, el reconocido ingeniero civil y empresario Hernando Luque. La pareja, que ha consolidado uno de los hogares más queridos de la farándula criolla, inició su historia de amor de manera intensa y, tras un sólido noviazgo, decidieron unir sus vidas en una íntima ceremonia civil.

Hernando Luque no pertenece al medio de la televisión, pero se ha convertido en el fanático número uno de la presentadora y en el pilar fundamental para la crianza de sus dos adorados hijos, Alicia y el pequeño Hernando Jr. A través de sus redes sociales, Luque se muestra como un padre completamente entregado y el cómplice ideal de Violeta, siendo el soporte idóneo en los momentos en que la agenda laboral de la exreina de belleza se torna verdaderamente caótica.