Carla Giraldo le cantó la tabla a Tebi Bernal en ‘La Casa de los Famosos’: “Un público que tienes que respetar”

La temperatura en La Casa de los Famosos sigue aumentando a medida que se acerca la gran final. La gala de la noche de este 26 de mayo no fue la excepción, convirtiéndose en el escenario de un tenso momento: un contundente llamado de atención de Carla Giraldo hacia Tebi Bernal que dejó a la audiencia y a los demás participantes sin palabras.

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Todo comenzó durante la dinámica en la que Giraldo, en su rol de moderadora, indagaba sobre el avance de las campañas que los finalistas están liderando junto a sus respectivos jefes. Tras escuchar las intervenciones de sus compañeros, llegó el turno de Tebi Bernal. Sin embargo, lo que se esperaba fuera un reporte estratégico, se transformó en una queja personal que desvió el foco de la competencia.

Mientras Sofía Jaramillo compartía los detalles del plan de trabajo, Bernal se mantenía en un silencio sepulcral, con una actitud que denotaba clara incomodidad. Ante la presión de la presentadora por conocer sus avances, Tebi terminó por soltar una bomba que involucró a Alejandro Estrada: según el concursante, Estrada le habría prohibido entablar comunicación con Alexa Torrex.

“Esas campañas tienen un precio muy duro; ya no me dejan hablar con Alexa, me prohibieron la amistad”, declaró un visiblemente molesto Bernal, intentando justificar su falta de gestión en el juego mediante un supuesto conflicto de lealtades.

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Carla Giraldo le bajo los humos a Tebi Bernal por ser finalista del reality

La respuesta de Carla Giraldo no se hizo esperar. Lejos de dejar pasar el comentario, la presentadora asumió una postura firme y, con la autoridad que le caracteriza, le recordó al participante que, más allá de los dramas de convivencia, el compromiso principal es con el público que los ha llevado hasta esa instancia.

“Un público que tienes que respetar”, sentenció Giraldo, quien no dudó en poner su propia trayectoria como ejemplo para bajarle los humos al finalista. “Te lo digo con experiencia propia: me he parado en lugares donde no me gusta estar, pero lo doy todo hasta el final”.

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Para la presentadora, el reality no es el escenario para dar espacio a actitudes derrotistas o desinteresadas. Giraldo enfatizó que, aunque las presiones de la convivencia son reales y desgastantes, los participantes deben mantener el enfoque, recordando que, al fin y al cabo, siguen siendo parte de un juego de alta competencia donde el premio mayor es el único objetivo.

Aunque inicialmente Tebi Bernal intentó mantenerse desafiante, las palabras de la presentadora parecieron calar hondo. Durante el resto de la intervención, el participante bajó la guardia, guardando silencio ante el regaño en vivo. No obstante, el malestar persistió tras cámaras.

En un cruce de palabras posterior con Alexa Torrex, Bernal no dudó en lanzar una frase que resume el ambiente que se vive en los días previos a la gran final: “400 millones cambian una amistad”.

El público, por su parte, se ha volcado a las redes sociales, dividiendo opiniones sobre si la actitud de Bernal es una estrategia de víctima o si realmente el peso de la competencia ha terminado por romper los vínculos humanos dentro del reality.