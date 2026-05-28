Nataly Umaña se confesó sobre cuál sería su reacción si Alejandro Estrada gana ‘La Casa de los Famosos’

Aunque ya han pasado un largo tiempo desde el mediático quiebre matrimonial que paralizó al país, los nombres de Nataly Umaña y Alejandro Estrada continúan inevitablemente entrelazados en la conversación digital. Esta vez, fue la propia actriz ibaguereña quien encendió las redes sociales al responder, de manera contundente y sin tapujos, cuál sería su reacción si su expareja se corona como el gran ganador del exitoso reality.

Puede leer: Carla Giraldo le cantó la tabla a Tebi Bernal en ‘La Casa de los Famosos’: “Un público que tienes que respetar”

La dinámica se dio a través de las plataformas oficiales de Umaña, donde suele mantener un contacto estrecho con sus millones de seguidores. Sin embargo, en medio de los habituales mensajes de apoyo hacia su carrera, un usuario decidió lanzar una incómoda pregunta que buscaba generar polémica.

“Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane La Casa de los Famosos”, le escribió de manera incisiva el internauta, haciendo alusión a la fuerte opción que tiene el actor y empresario cucuteño de quedarse con el millonario premio gracias al respaldo del público.

Lejos de evadir el comentario o reaccionar con molestia, Nataly Umaña dio una lección de madurez, contestado con total serenidad y demostrando que el resentimiento no forma parte de su presente: “Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasa a las personas y más si son importantes en mi vida”, confesó Umaña de manera tajante.

Le puede interesar:¿Se retira?, Carla Giraldo se refirió sobre un audio filtrado en el que expresa su deseo de estar fuera de cámaras

Con estas palabras, la artista no solo desactivó cualquier intento de rivalidad inventada por los espectadores, sino que ratificó el profundo cariño y respeto que aún conserva por el hombre con el que compartió más de una década de relación, independientemente de la tormentosa manera en la que finalizó su historia de amor bajo el lente de las cámaras.

Como era de esperarse en el ecosistema digital, la confesión de la actriz provocó una oleada inmediata de reacciones encontradas. Mientras que un amplio sector de los internautas aplaudió su evolución emocional y su capacidad para desearle el bien a su exesposo, otros sectores más escépticos del público del reality consideraron que se trata de una postura diplomática para bajar la tensión que la ha rodeado en el último tiempo.

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ 3?

La tensión en la competencia está en su punto máximo, pues el programa ya se encuentra en su cuenta regresiva. La gran final de‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’se llevará a cabo esteviernes 29 de mayo a las 8:00 p.m. por el Canal RCN, en una noche que promete paralizar la televisión nacional.

Por primera vez en la historia delreality, la definición será exclusivamente masculina, dejando el millonario premio de 400 millones de pesos a merced de la votación del público.

Los cuatro finalistas que medirán fuerzas en las urnas digitales son Juanda Caribe,Tebi Bernal,Valentino Lázaro y, por supuesto, el propio Alejandro Estrada, quien llegará a la velada definitiva con el empujón mediático de las sorpresivas declaraciones de su exesposa.