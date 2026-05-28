“No nos dividamos”: Juliana Galvis se destapó y cantó su voto presidencial por polémico candidato

A escasos tres días de que los colombianos acudamos a las urnas este domingo 31 de mayo, la contienda electoral por la presidencia de la República llegó a su punto máximo de ebullición. El ambiente político está tan calificado que las celebridades del país ya dejaron a un lado la diplomacia y decidieron jugársela el todo por el todo. La última en sacudir el avispero digital fue la reconocida y muy querida actriz santandereana Juliana Galvis.

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Fiel a su estilo frenético, transparente y sin pelos en la lengua, la estrella de la televisión encendió el debate en las redes sociales al confesar públicamente y sin titubeos el nombre del candidato que, según ella, salvará el futuro de la nación.

A través de sus plataformas digitales oficiales, Galvis se unió a la campaña de cara a la primera vuelta con un contundente y reflexivo mensaje que dejó fríos a sus detractores. Con un llamado a la unión y a la sensatez de sus compatriotas, la actriz reveló que su voto oficial es para el polémico y mediático abogado Abelardo de la Espriella.

“Las elecciones se pueden ganar en la primera vuelta... Entonces, no nos dividamos, no nos confiemos. Esto ya no se trata de izquierda o derecha. Se trata de seguridad, pensiones, salud y futuro. ¿Queremos seguir ‘así’? ¡Yo no! Por eso mi voto ya tiene nombre…”, sentenció de manera radical la artista.

La firme postura de Juliana, que de inmediato se volvió viral en X (antes Twitter) e Instagram, generó un tsunami de reacciones encontradas entre quienes aplaudieron su berraquera para cantar su voto sin temor al ‘hate’ y aquellos sectores de la oposición que la criticaron fuertemente por tomar partido en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente de Colombia.

Juliana Galvis ig: Juliana Galvis

¿Cuántos hijos tiene la actriz Juliana Galvis?

Mientras la diva de las telenovelas se roba toda la atención de la prensa de entretenimiento por meter la cucharada en la arena política, en su faceta más íntima y personal su motor de vida sigue siendo único. Juliana Galvis tiene una sola hija, la pequeña Agatha Dávila Galvis, nacida en 2014, fruto de su anterior matrimonio con el empresario Pedro Dávila.

Agatha, quien ya es una hermosa preadolescente, se ha convertido en la compañera inseparable de la actriz y en su mayor orgullo. A través de sus redes sociales, Juliana no duda en compartir los momentos más emotivos, viajes y complicidades junto a su única heredera, asegurando en repetidas ocasiones que cada paso profesional y cada postura que toma de cara al futuro del país lo hace pensando exclusivamente en el bienestar, la seguridad y la felicidad de su adorada hija.