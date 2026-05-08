“Era si me iba a quedar ciega”: Juliana Galvis habló sobre grave situación de salud que vivió por estrés

Juliana Galvis se ha consolidado como una de las actrices más polifacéticas y queridas de la televisión colombiana, logrando transitar con éxito entre las grandes producciones de drama y los formatos de telerrealidad que marcan la parada en el país. Su figura representa a la artista que ha sabido evolucionar con la industria, manteniendo una vigencia envidiable gracias a su participación en proyectos de alto impacto y su transparencia en redes sociales. Con una trayectoria que abarca desde papeles memorables en telenovelas hasta su paso por programas de competencia, Juliana ha demostrado una versatilidad que le permite conectar con diversas generaciones de televidentes.

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La amplia trayectoria de Juliana en los medios de comunicación también le ha permitido ganarse el cariño de la gente a través de sus redes sociales y aunque son pocos los detalles que suele revelar sobre su vida privada, lo cierto es que recientemente estuvo haciendo parte del programa ‘Sinceramente Cris’, donde se encargó de confesar que el proceso de salud que atravesó:

“A mí en 2024 me dio una enfermedad por estrés en los ojos que se llama retinopatía central serosa, generalmente da un solo ojo, pero a mí me dio en los dos. Fue muy angustiante, porque yo empecé a ver muy raro, yo toda la vida he visto raro, pero soy miope. Fui a que me cambiaran los lentes y mi optometra me dice ‘Juli, hay algo que no está bien por favor ve ya donde un retinologo, algo tienes en la retina’. Mi primera pregunta fue ¿me puedo quedar ciega? Me dijo no sé, con la retina, no sé" fueron las declaraciones expuestas por parte de Juliana Galvis.

¿Cuántos hijos tiene Juliana Galvis?

Juliana Galvis tiene una sola hija que es Agatha, fruto de su relación con Pedro Ávila, un reconocido empresario, con quien sostuvo una unión de hace varios años. Sin embargo, por el bien de ambos y hasta de la menor tomaron la decisión de tomar caminos separados.

Además, quien está presente en varias de las publicaciones de la actriz es León, de quien habló durante una de las transmisiones de ‘MasterChef Celebrity’, asegurando que fue un bebé que perdió hace algunos años, pero que siempre está presente en su corazón y en su mente. Hace un tiempo, Galvis mostró a quienes son su hogar, su familia, compuesta por Agatha, Ramón, León y ahora Oreo.