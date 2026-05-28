El polémico detalle hacia Piqué que Shakira incluyó en su canción para el mundial ‘Dai, Dai’

Shakira lo volvió a hacer. La barranquillera, reina indiscutible de los himnos mundialistas, ha vuelto a convertirse en el centro de la conversación tras el lanzamiento de su más reciente sencillo enfocado en la máxima cita del balompié, titulado ‘Dai, Dai’. Sin embargo, más allá de los contagiosos ritmos y el mensaje de unión global, en redes sociales han descubierto un muy curioso detalle que muchos han calificado como el nuevo “dardo” de la colombiana hacia su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

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La barranquillera, experta en plasmar sus vivencias e historias en sus producciones visuales y musicales, pareció dejar un huevo de pascua futbolístico que no tardó en hacerse viral en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

El fantasma de Rusia 2018

El revuelo comenzó cuando los fanáticos más detallistas pausaron el videoclip oficial exactamente en el minuto 2:55. En ese instante de la edición, se recrea un rápido montaje de momentos icónicos e históricos de los mundiales recientes. Para sorpresa de muchos, la imagen elegida muestra a la estrella lusa Cristiano Ronaldo celebrando con euforia un agónico e importante gol frente a la Selección de España durante el Mundial de Rusia 2018, un partido que terminó con un electrizante empate 3-3.

¿Dónde está la indirecta? Los amantes de las estadísticas del fútbol recordaron de inmediato el contexto de esa jugada: el tiro libre magistral con el que ‘CR7’ empató el encuentro en los últimos minutos nació, precisamente, de una falta cometida por Gerard Piqué al borde del área.

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“Shakira es la reina de las indirectas. No pone un clip al azar, ella sabe perfectamente lo que esa jugada significó para la carrera de Piqué en los mundiales”, comentó un usuario en redes sociales.

Cientos de internautas reaccionaron asegurando que la barranquillera volvió a incluir una referencia directa hacia el padre de sus hijos, y claramente, no de la forma más alegre ni favorable para el catalán, reviviendo de paso uno de sus momentos más complicados vistiendo la camiseta de ‘La Roja’.

Algunos de los comentarios que han hecho los internautas ante la teoría son: “Shakira en su mente ” EL TORMENTO TUYO SOY YO"“, ”Shakira tiene más mundiales que Piqué“, ”Ella solo hace música y esperamos le siga “salpicando”.

Para la audiencia, esta sutil inclusión demuestra que, aunque la etapa de la “tiradera” directa de la Bizarrap Music Session #53 o TQG parecía haber quedado atrás, Shakira sigue disfrutando del uso de la narrativa pop y deportiva para conectar con el público.