Maluma también volvió a recibir la patadita de la buena suerte, así fue el especial momento

En una noche que quedará grabada en la memoria de la capital antioqueña, Maluma demostró una vez más por qué es uno de los exponentes más grandes del género urbano nacido en estas tierras. Este jueves 14 de mayo, el centro de Medellín no fue el mismo; la emblemática Plaza Botero se transformó en el epicentro de una explosión musical sin precedentes con el lanzamiento oficial de su esperado álbum, ‘Loco x Verte’.

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Bajo el cielo de la “Eterna Primavera” y rodeado por las inmortales esculturas del maestro Fernando Botero, Juan Luis Londoño Arias regresó al lugar donde todo comenzó. La tarima, ubicada estratégicamente entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura, sirvió de altar para un ritual de reconexión entre el artista y su pueblo.

El momento más emotivo de la velada ocurrió cuando, en medio del fervor del público, Maluma volvió a recibir la “patadita de la buena suerte”. Este gesto, cargado de simbolismo en la industria del entretenimiento, marcó el inicio oficial de esta nueva era discográfica. Con la energía a tope, el cantante agradeció a sus seguidores por no soltarle la mano tras años de giras mundiales y éxitos en los escenarios más prestigiosos del planeta.

La noche no fue solo para Maluma. El escenario vibró con la presencia de figuras que han sido pilares y colegas en su carrera. La hermandad del género se hizo sentir con las presentaciones de Reykon “El Líder” y el legendario dúo Golpe a Golpe, quienes recordaron los inicios del reggaetón paisa. Además, la cuota internacional y de frescura llegó de la mano de Lenny Tavárez y J Quiles, quienes acompañaron al “Dirty Boy” en una demostración de poderío musical que paralizó el tránsito y la cotidianidad del centro de la ciudad.

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Días antes del gran evento, Maluma abrió las puertas de su intimidad al invitar a un selecto grupo de influencers y periodistas a su finca en las afueras de Medellín. Allí, en un ambiente relajado, compartió los detalles de ‘Loco x Verte’, permitiendo que la prensa local conociera de primera mano la esencia de un álbum que promete conquistar a su público.

Con cuatro ingresos controlados y un despliegue de seguridad robusto, la movilidad de los miles de asistentes se gestionó de manera eficiente, a pesar de la magnitud de la convocatoria. Los fanáticos, que colmaron cada rincón de la plaza, vibraron con cada acorde, confirmando que la conexión de Maluma con Medellín es inquebrantable.

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Con este lanzamiento, Maluma no solo estrena canciones; reafirma su identidad y rinde tributo a la ciudad que lo vio crecer. La Plaza Botero, testigo de la historia cultural de Antioquia, suma ahora a su bitácora la noche en que el “Niño de Medellín” volvió a casa para reclamar su trono.