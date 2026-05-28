¿Aumentaron las semanas para pensionarse en Colombia? Así quedó el cambio que aplica desde 2026

Hablar de pensión en Colombia casi siempre termina en la misma pregunta, cuántas semanas faltan, cuántas se necesitan y si con los cambios recientes el camino para jubilarse quedó más fácil o más enredado. Y justamente por eso, en medio de la discusión por la reforma pensional y las decisiones de la Corte Constitucional, muchas personas han empezado a preguntarse si aumentaron las semanas para acceder a la pensión.

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La respuesta corta es que no se trata de un aumento general. En el caso de las mujeres, desde 2026 empezó a aplicarse una reducción gradual del número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, una medida que busca corregir una desigualdad histórica dentro del sistema pensional colombiano.

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en Colombia?

En Colombia, la regla general ha sido que las mujeres puedan pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62, siempre que cumplan con el número de semanas exigidas por el sistema pensional. Durante años, ese requisito estuvo fijado en 1.300 semanas cotizadas, una carga que se aplicaba de manera igual para hombres y mujeres.

Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que exigirles a las mujeres el mismo número de semanas que a los hombres, pese a que ellas tienen cinco años menos de vida laboral para completar ese requisito, generaba una discriminación indirecta. Por esa razón, se ordenó una reducción progresiva que ya comenzó a sentirse desde 2026.

¿Cómo cambia el número de semanas para las mujeres?

Desde este año, las mujeres que cumplan la edad de pensión podrán acceder a la jubilación con 1.250 semanas cotizadas, en lugar de las 1.300 que se exigían antes. Después de esa primera reducción, el requisito bajará 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

El calendario quedaría así:

2026: 1.250 semanas

2027: 1.225 semanas

2028: 1.200 semanas

2029: 1.175 semanas

2030: 1.150 semanas

2031: 1.125 semanas

2032: 1.100 semanas

2033: 1.075 semanas

2034: 1.050 semanas

2035: 1.025 semanas

2036: 1.000 semanas

Este ajuste no significa que todas las personas se pensionen automáticamente con menos semanas. La edad sigue siendo un requisito clave y cada caso depende de la historia laboral, el régimen al que esté afiliada la persona y las condiciones particulares que tenga registradas ante su fondo de pensiones.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La discusión va más allá de un simple número. Durante años, muchas mujeres han tenido trayectorias laborales más interrumpidas por desempleo, informalidad, brechas salariales y labores de cuidado no remuneradas, que suelen recaer con mayor fuerza sobre ellas. En la práctica, eso hacía que llegar a las 1.300 semanas fuera más difícil, aunque la norma pareciera igual para todos.

Por eso, la reducción progresiva busca reconocer esa desigualdad y abrir una puerta más realista para que más mujeres puedan acceder a una pensión de vejez. También existe un beneficio adicional para mujeres con hijos, que permite descontar 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, hasta un máximo de tres, siempre bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Y qué pasa con los hombres?

Para los hombres, la edad de pensión se mantiene en 62 años y el requisito general sigue siendo de 1.300 semanas, salvo situaciones especiales contempladas por la ley, como algunos trabajos de alto riesgo o tiempos que puedan ser reconocidos dentro de la historia laboral.

Por eso es importante no confundir el cambio: no hubo un aumento general de semanas para pensionarse. Lo que empezó a aplicarse es una reducción gradual para las mujeres, mientras el resto de condiciones debe revisarse caso por caso.