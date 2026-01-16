¿Le faltan semanas para pensionarse? Guía definitiva para corregir su historial en Colpensiones este 2026

Corte emitió falló que beneficiará a millones de colombianos para estar más cerca de su pensión: ¿lo debe acoger Colpensiones?

Llegar a la edad de jubilación y descubrir que el conteo de semanas no coincide con la realidad es una de las mayores preocupaciones para los trabajadores en Colombia. Este 2026, la precisión en la historia laboral se ha vuelto crítica, especialmente tras el masivo traslado de más de 120.000 ciudadanos hacia Colpensiones, en su mayoría personas con ingresos altos que buscan asegurar su futuro pensional.

Si usted detecta que le faltan periodos cotizados o que hay errores en los reportes de sus empleadores, no todo está perdido. Existe un mecanismo legal para recuperar esas semanas y aquí le explicamos cómo hacerlo.

El primer paso: La auditoría digital de su futuro

Antes de radicar cualquier queja, es vital conocer su estado actual. Colpensiones ha optimizado su plataforma digital para que los afiliados puedan descargar su reporte detallado sin salir de casa.

Ingrese al sitio web oficial de Colpensiones. Acceda al portal de trámites con su usuario y contraseña (o regístrese si es la primera vez). Busque el módulo de “Historia Laboral”. Descargue el documento y verifique, año por año, si sus empleadores realizaron los aportes correspondientes.

¿Por qué desaparecen las semanas?

Las inconsistencias suelen originarse por errores administrativos, omisiones involuntarias de las empresas o pagos que, por fallas en el sistema, no quedaron vinculados a su número de cédula. En casos más graves, puede tratarse de empleadores que descontaron el aporte pero nunca lo giraron al fondo. En este último escenario, la ley colombiana es clara: el empleador debe asumir la deuda y podría enfrentar sanciones legales.

El proceso de corrección: ¿Qué documentos necesita?

Si encuentra un vacío, debe iniciar un trámite de corrección de historia laboral. Para que su solicitud sea exitosa en 2026, es fundamental contar con soportes físicos o digitales que demuestren el vínculo laboral. Los documentos clave son:

Documento de identidad original y copia.

original y copia. Certificados laborales emitidos por las empresas donde trabajó en los periodos faltantes.

emitidos por las empresas donde trabajó en los periodos faltantes. Recibos de pago de aportes (si los conserva).

(si los conserva). Formulario de corrección debidamente diligenciado (disponible en oficinas o en el portal web).

¿Qué pasa si la empresa ya no existe?

Esta es una de las dudas más frecuentes. Si la empresa desapareció, Colpensiones realizará una investigación interna y usted podrá aportar cualquier prueba sumaria que demuestre que efectivamente trabajó allí y se realizaron los descuentos de ley.

Recuerde que este trámite no es automático; cada caso entra en una etapa de evaluación técnica. Sin embargo, realizar esta gestión con tiempo —especialmente si le faltan más de 10 años para la edad de retiro— evitará que su pensión se retrase meses o incluso años cuando llegue el momento de la verdad.