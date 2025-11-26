Se disfrazó de su madre fallecida para seguir cobrando la pensión: tenía el cuerpo escondido en el clóset desde el 2022

Un hecho sin precedentes fue descubierto por simples detalles gracias al ojo entrenado de las autoridades e impidieron que siguiera el cobro ilegal de una señora fallecida en 2022. Las autoridades lograron identificar que el hijo de una madre fallecida se estaba disfrazando como ella con el fin de seguir cobrando la pensión.

El hombre, de 57 años de edad y cuya identidad no ha sido revelada, tras la muerte de su madre Graziella Dall’Oglio en 2022 a los 82 años tomó la decisión de disfrazarse como ella, con el único objetivo de seguir cobrando la pensión a la que tenía derecho su madre.

El hecho se presentó en la región de Borgo Virgilio, cerca de la ciudad de Mantua, en Italia, y según reveló CNN es un exenfermero que actualmente está desempleado. Para la Policía italiana esta sería la razón que lo impulsó a disfrazarse de su madre para cobrar la pensión, pero aún no entienden por qué desde 2022 no reportó jamás la muerte su mamá.

Ahora bien, todo marchaba en relativa normalidad para este hombre hasta que tuvo que ir a renovar el documento de identidad de su madre, tramite que en Italia es necesario hacerlo en persona. Por esto, el hombre se puso una peluca, se maquilló y se puso la ropa de su difunta madre para ir a hacer el trámite.

El pelo en su espalda lo habría delatado

Al llegar al lugar del trámite el agente que lo atendió para realizar la solicitud sospechó de su identidad, ya que le pareció extraño la forma de actuar y cómo se veía la supuesta señora de 85 años, que tenía vellos oscuros en la nuca y manos. El agente llamó a la Policía para denunciar el hecho y tomaron la decisión de volver a citar a la supuesta Graziella Dall’Oglio en la oficina municipal.

El hombre volvió a disfrazarse de su madre y llegó al recinto manejando, pese a que su madre jamás tuvo licencia de conducción, detalle que llamó la atención de las autoridades, quienes estaban atentas a las cámaras de seguridad para identificar cualquier detalle sospechoso.

Una vez capturado, se dieron cuenta de que se trataba del propio hijo de Graziella Dall’Oglio, pero lo que encontraron en su casa al realizar la verificación dejó sin palabras a las autoridades.

Tenía el cuerpo de su madre momificado en un armario

Las autoridades informaron que una tras la verificación del domicilio del sujeto encontraron el cuerpo momificado de Graziella Dall’Oglio envuelto en sacos de dormir y oculto en un armario de la lavandería. Además, un detalle macabro es que el hombre le habría extraído líquidos del cuerpo de su madre con una jeringa con el fin de evitar la descomposición y los malos olores.

El sujeto permanece en una cárcel local mientras las autoridades italianas realizan las investigaciones del caso, la autopsia al cuerpo de la señora y demás trámites legales. Ahora bien, se sabe que esperan imputarle los delitos de ocultamiento de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación en documento público.

Este tipo de fraudes son comunes en Italia

Es importante remarcar que este tipo de fraudes estatales se han hecho comunes en Italia, por lo que las autoridades están atentas a suplantaciones de identidad y demás casos similares. En ese país se ha visto un aumento en arrestos a personas que se hacen pasar por personas fallecidas para cobrar pensiones.

Además, estas personas se aprovechan de que los registros de defunción y los servicios públicos del país no cuentan con bases de datos sincronizadas, por lo que pueden pasar años en que los reportes de defunción lleguen hasta las entidades de pensión y otras en Italia.

