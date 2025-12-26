Así funcionará la disminución de las semanas de cotización para las mujeres en Colpensiones

A partir del próximo primero de enero de 2026 el número de semanas de cotización a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones para que las mujeres colombianas accedan a la pensión de vejez, comenzará a disminuir de manera gradual.

​El presidente de la entidad, Jaime Dussán Calderón, explicó que este cambio comienza con 1.250 semanas en 2026, es decir, 50 semanas menos que las actuales 1.300, y se reducirá año a año en 50 semanas hasta quedar en 1.000 semanas en el año 2036.

“Colpensiones seguirá trabajando en favor de los derechos de la mujer, que ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país, por lo que merecen un sistema pensional más justo y equitativo. A este reconocimiento -disminución anual de las semanas- se suma la reducción de 50 semanas por cada hijo, hasta máximo tres hijos. Es un reconocimiento a la ausencia de derechos que han padecido las mujeres en años anteriores”, explicó el directivo.

​Traslado de ré​gimen

De otro lado, el presidente de Colpensiones invitó a los afiliados y afiliadas cobijados por el régimen de transición establecido por la Ley 2381 de 2024 de Reforma Pensional a aprovechar la Oportunidad de Traslado, establecida en el artículo 76 de la norma, que permite cambiar de régimen pensional, del fondo privado a Colpensiones o viceversa.

A este beneficio pueden acceder quienes cumplan los siguientes requisitos:

- Mujeres: 47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas.

- Hombres: 52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas.

- Realizar la doble asesoría obligatoria, para comparar proyecciones y tomar una decisión informada y la más conveniente para su futuro.

Esta oportunidad de traslado de régimen estará disponible hasta el 16 de julio de 2026 y se encuentra plenamente vigente, sin necesidad de procesos judiciales.

“Todos los afiliados que tengan derecho a la transición, de acuerdo con la Ley 2381, es mejor que aprovechen este beneficio porque tiene su historia laboral al día, va a saber cuánto tiene ahorrado, va a saber cuánto tiene que aportar para ponerse al día, y está seguro en una institución del Estado que le asegura el pago oportuno de su pensión”, agregó Dussán Calderón.

El presidente de Colpensiones dijo que en 2025 se realizaron 150 mil traslados de fondos privados al régimen de prima media, pero son más de 17 de millones de afiliados a las entidades privadas que podrían hacerlo.

“La preocupación es que más de 10 millones no cotizan, nuestra tarea posterior será actualizarles su historia laboral y decires cuánto han ahorrado, cuánto deben ahorrar y cuánto deben cotizar para que se pongan al día y puedan cumplir con todos los requisitos cuando cumplan la edad de jubilación”, añadió.