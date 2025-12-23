A partir de 2026 las mujeres necesitarán menos semanas para pensionarse: esto dijo Colpensiones de cara a las futuras pensionadas

Buscando proteger los derechos pensionales de los colombianos, Colpensiones recordó un importante cambio en los requisitos de pensión de cara al 2026 en Colombia. Estos cambios beneficiarán sobre todo a las mujeres, quienes ahora necesitarán menos semanas para pensionarse en el país; además, esta reducción será gradual hasta el año 2036, facilitando que más mujeres se pensionen en Colombia.

Desde la entidad recordaron que a partir del 1 de enero de 2026, el número de semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez comenzará a disminuir de manera gradual. El cambio inicia con 1.250 semanas en 2026 y se reducirá año a año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Sumado a esto, también informaron que se abrió una nueva Oportunidad de Traslado de fondo pensional, el cual, según el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, permite un cambio de fondo privado a Colpensiones o viceversa. A continuación, conozca los requisitos para realizar el traslado de fondo pensional:

Mujeres: 47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas.

47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas. Hombres: 52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas.

52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas. Realizar la doble asesoría obligatoria, para comparar proyecciones y tomar una decisión informada y la más conveniente para su futuro.

Más beneficios para las mujeres que están por pensionarse

De igual forma, desde la entidad también recordaron que las mujeres cuentan con beneficios adicionales de cara a reducción de semana de cotización por la cada hijo que tengan. Según Colpensiones, este es un reconocimiento a la labor de cuidadoras y, sobre todo, de crianza de los niños de Colombia.

Explicaron que la reducción se aplica de la siguiente forma: se reducen 50 semanas de cotización por cada hijo nacido. Esto quiere decir que si una mujer tiene tres hijos, tendrá una reducción automática de 150 semanas de cotización, o si por el contrario solo tiene dos hijos, la reducción es de 100 semanas.