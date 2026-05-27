WestCol confirmó el horario de su stream con Abelardo de la Espriella; ¿también habrá con Cepeda?

WestCol volvió a prender la conversación en redes sociales, pero esta vez no por música, polémicas de farándula o alguno de esos momentos que suelen volverse virales en cuestión de minutos. El creador de contenido confirmó el horario de su esperado stream con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, una transmisión que llega justo en la recta final antes de la primera vuelta presidencial en Colombia.

De acuerdo con la información entregada por el propio streamer, la charla con Abelardo de la Espriella será el sábado 30 de mayo, a las 6:00 p.m. de Colombia y Ecuador, 5:00 p.m. de México y 8:00 p.m. de Argentina. La transmisión se realizará a través del canal de Kick de WestCol, plataforma en la que ha consolidado una comunidad enorme y bastante activa.

El anuncio dio de qué hablar porque WestCol se ha metido de lleno en un formato que mezcla entretenimiento, conversación digital y política, llevando a figuras públicas a un espacio muy distinto al de los debates tradicionales o las entrevistas de medios convencionales. Como quien dice, la política también terminó entrando al chat.

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WestCol aclaró que sus streams no son campaña

Tras confirmar el horario, WestCol dejó claro que este tipo de transmisiones no deben entenderse como una adhesión política ni como una campaña a favor de algún candidato. El streamer recordó que ya ha conversado con figuras de diferentes orillas políticas, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hay que dejar algo bien claro siempre que hacemos estos anuncios. Hemos estado con la derecha y la izquierda, con el expresidente y el presidente. Recuerden que nosotros no hacemos campaña, nosotros hacemos charlas en las que la gente tiene la oportunidad de conocer a las personas que posiblemente nos van a gobernar. Ahorita estamos con Abelardo y en segunda vuelta lo haremos con Cepeda”

Con esa frase, WestCol intentó bajarle temperatura a las interpretaciones políticas que suelen aparecer cada vez que anuncia una conversación con algún personaje público. Y es que, en plena campaña presidencial, cualquier foto, invitación o transmisión termina convertida en material de debate para simpatizantes, contradictores y usuarios que no dejan pasar una.

El recuento de sus charlas políticas

La transmisión con Abelardo de la Espriella se suma a una serie de encuentros digitales que WestCol ha realizado con figuras políticas de alto impacto en Colombia. Antes ya había tenido conversaciones con Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, dos nombres que representan sectores completamente distintos de la política nacional y que, por supuesto, movieron bastante conversación entre sus seguidores.

El stream con De la Espriella hace parte de esa línea de transmisiones previas que WestCol ha impulsado con personajes políticos relevantes. El formato, más informal y conversado, ha llamado la atención porque conecta con una audiencia joven que muchas veces no consume entrevistas políticas tradicionales, pero sí está pendiente de lo que ocurre en plataformas como Kick, X, Instagram o TikTok.

También hubo expectativa por una posible transmisión con Paloma Valencia. Sin embargo, según reportó Tropicana, ese encuentro fue cancelado. El mismo medio señaló que WestCol explicó que su decisión estuvo relacionada con el respaldo de Valencia a Yeferson Cossio, mencionado en medio de señalamientos por presuntas estafas con criptomonedas. El creador de contenido aclaró que no se trataba de un problema personal con la candidata, sino de una decisión ligada a su imagen profesional.

¿Habrá stream con Iván Cepeda?

Otro de los nombres que entró en la conversación fue el de Iván Cepeda. De acuerdo con Tropicana, WestCol reveló que una posible transmisión con el candidato quedaría para la segunda vuelta presidencial, debido a temas logísticos y al momento actual de la campaña.

Con esto, el creador de contenido dejó servido un calendario político bastante particular dentro del mundo streamer: primero Petro y Uribe, ahora Abelardo de la Espriella, y más adelante la posibilidad de conversar con Iván Cepeda si el escenario electoral lo permite.

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Por ahora, la cita confirmada será el sábado 30 de mayo. Y aunque WestCol insiste en que no se trata de campaña, está claro que sus transmisiones ya dejaron de ser simples charlas de internet para convertirse en espacios que generan conversación política, memes, críticas, defensas y, sobre todo, bastante ruido digital.