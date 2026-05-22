¿Quién dijo que no? Westcol reveló que un fuerte candidato presidencial rechazó su invitación a hacer stream

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro le dijo mentiras a Westcol sobre la jornada laboral. (Foto: Juan Augusto Cardona / Tomada de Instagram @westcol - 30 de marzo 2026)

El reconocido stremear, Westcol habló del ambicioso proyecto político que venía cocinando de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia. A través de sus historias de Instagram, el streamer paisa confesó que tenía planeada una trilogía de transmisiones en vivo de nivel “legendario” con los tres aspirantes más fuertes a ocupar la Casa de Nariño; sin embargo, confirmó que uno de ellos decidió darle un rotundo “no” a su convocatoria.

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La noticia ha desatado una ola de especulaciones entre los internautas, quienes intentan descifrar la identidad del político que prefirió alejarse de las plataformas de streaming más grandes de la región. De acuerdo con el influenciador, la intención de estos espacios era continuar con la línea de contenidos que ya había explorado en el pasado, buscando acercar el debate nacional a las audiencias más jóvenes que consumen este tipo de formatos digitales.

Sin tapujos, Westcol detalló las razones por las cuales el plan inicial no se podrá ejecutar al cien por ciento en los próximos días. El creador de contenido lamentó la decisión del candidato, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por el momento, explicando que las negociaciones con su equipo de campaña no llegaron a buen puerto.

“Teníamos tres stream legendarios, pero legendarios con tres candidatos potenciales a la presidencia. Lamentablemente, uno de los tres no aceptó, no se pudo llegar a un acuerdo (...) Se harán dos stream con dos de ellos. Nosotros siempre hemos estado en una posición muy neutra, nosotros tratamos de hacer este contenido netamente informativo (...)“, manifestó el antioqueño en sus redes oficiales.

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Con esta declaración, el influenciador dejó en claro que la ausencia de este tercer perfil no cancelará sus planes de interactuar con el poder político, asegurando que las otras dos transmisiones masivas siguen en pie y prometen marcar la agenda pública del país.

El puente entre la política tradicional y las nuevas audiencias

No es la primera vez que Westcol se mete de lleno en el debate electoral y en la dinámica del poder colombiano. Previamente, el streamer logró captar la atención de millones de personas al sentar en su set a dos de las caras más representativas, históricas y polarizantes de la política nacional: el actual mandatario Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aquellos encuentros demostraron la enorme capacidad del formato digital para conectar a figuras tradicionales con un electorado joven que suele ser apático a los medios de comunicación convencionales.

Pese a las constantes críticas y señalamientos de sesgo que suele recibir desde diversos sectores, el creador de contenido insistió en que su rol en estas entrevistas es mantener una postura neutral, sirviendo únicamente como canal informativo para que sus seguidores conozcan las propuestas de los aspirantes presidenciales desde una perspectiva mucho más fresca, directa y sin filtros tradicionales.