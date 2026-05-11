“Todos presos menos usted”: la incómoda respuesta de Uribe a Westcol sobre sus nexos y familiares

El creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, trasladó sus transmisiones a la hacienda El Ubérrimo para entrevistar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que comenzó como un recorrido por la propiedad y la exhibición de obsequios personales, giró rápidamente hacia el denso historial judicial que persigue al exmandatario y a su círculo más cercano desde hace décadas.

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La tensión del encuentro se elevó cuando el influenciador lanzó un cuestionamiento directo sobre los múltiples expedientes penales en el entorno del político antioqueño: “¿Por qué todos sus familiares, hermanos, cuñados y amigos de gobierno están presos, menos usted?”.

Frente a la interrogante, Uribe centró su defensa en el caso de su hermano, Santiago Uribe, investigado desde 1994 por la presunta conformación del grupo paramilitar conocido como ‘Los Doce Apóstoles’ en la región de Yarumal, Antioquia. El expresidente justificó que la hacienda La Carolina, propiedad de su familia, fue asediada por la guerrilla, lo que derivó en la posterior presencia de paramilitares en la zona. Aseguró que su hermano carecía de recursos para financiar grupos armados ilegales y recalcó que el proceso judicial, marcado por múltiples giros procesales, se mantiene en revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

El choque con Iván Cepeda y la sombra del narcotráfico

El desarrollo de la entrevista sirvió como plataforma para que Uribe arremetiera nuevamente contra Iván Cepeda, actual candidato presidencial y uno de los principales oponentes de la candidata de su partido, Paloma Valencia. En el contexto del juicio que ha venido enfrentado el expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el líder del Centro Democrático acusó al congresista del Pacto Histórico de recorrer cárceles buscando testimonios falsos en su contra.

“Imagínese, recorría cárceles buscando testigos para que me acusaran. Me venían y me decían: ‘mire, fue a tal cárcel, ofreció beneficios para que lo acusaran a usted’. Yo mandé a verificar eso y dijeron que yo era el que iba a sobornar a los testigos”, sentenció Uribe durante la transmisión.

Asimismo, intentó desmarcarse de las persistentes investigaciones y señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el Cartel de Medellín durante su época como director de la Aeronáutica Civil. Para desmentir las acusaciones de cercanía con los hermanos Ochoa Vásquez y Pablo Escobar, Uribe citó la versión entregada por el hijo del extinto narcotraficante en una publicación: “Ahí se lo saqué al señor Cepeda, que Pablo Escobar lo había mandado a matar tres veces por unas restricciones que yo impuse en el aeropuerto Olaya Herrera. Claro, porque ahí transportaba él su vuelta. No decían que operaba de noche, no se podía”, argumentó el expresidente, insistiendo en que dichas regulaciones aéreas golpearon directamente el transporte de estupefacientes.

“Petro deja las condiciones para que el país se quede sin energía”

En un tramo del diálogo, el foco pasó de los tribunales a la Casa de Nariño. Uribe calificó la retórica del presidente Gustavo Petro como una “muy buena narrativa” que, según su visión, oculta crisis inminentes en sectores clave como la salud, las pensiones y la vivienda.

Respaldándose en supuestos reportes de agencias estadounidenses, el exmandatario alertó sobre un inminente apagón nacional a finales de año producto de una fuerte sequía y la falta de gestión estatal. Argumentó que el actual gobierno está cimentando las bases para una crisis energética sin precedentes, asegurando que los ciudadanos aún no dimensionan la gravedad de la situación porque se mantienen distraídos en “la alegría del salario mínimo”.