Claudia Bahamón reveló que adoptó 10 niños con el primer millonario sueldo que le dieron en RCN

La huilense Claudia Bahamón es una de las más reconocidas presentadoras que tiene la televisión colombiana, debido al éxito de programas en los que ha participado como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Miss Universe Colombia’. Este trabajo ha hecho que miles de personas se interesen en su vida personal, y muchos quedaron atónitos al descubrir en lo que gastó su primer sueldo, todo esto basada en las enseñanzas que le dejó su padre.

Para noviembre de 2019, Bahamón sufrió una de las perdidas más dolorosas de su vida luego del fallecimiento de su señor padre, Germán, quien pereció en un trágico accidente, deceso que les dejó varios interrogantes, que fueron solucionados de a poco, como el hecho que su progenitor no había reconocido a uno de sus hijos que nació de una relación extramatrimonial.

Claudia Bahamón Cortesía

De estas y más cosas se desahogó Bahamón en entrevista con ‘La Lupa Pódcast, formato en el que también dio a conocer que decidió adoptar a varios niños con el primer salario que ganó siendo presentadora de Noticias RCN.

“Yo toda la vida he pensado que tengo el mejor papá del mundo y que mi papá me dio todo el amor el mundo; tanto así que cuando yo me gané mi primer sueldo, lo primero que hice fue llamar a mis papás a decirles que quería ayudar a una fundación. Yo adopté 10 niños de la Fundación Albergue Infantil con mi primer sueldo, cuando trabajé en RCN”, reveló Bahamón.

“Mis papás me habían dado todo y no concebía la idea de que uno abandone a un hijo, que no lo reconozca y los deje tirados”, añadió.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón?

Tras el fin de su matrimonio con Simón Brand, luego de 15 años de idilio, al parecer Bahamón volvió a darle una nueva oportunidad al corazón al iniciar un nuevo amor con Andrés Godoy, hermano de la actriz Estefanía Godoy; hombre que se dedica a la abogacía.

Esto lo dio a conocer ‘Ariel Osorio’, director de ‘La Corna TV’, quien aseguró que este nuevo noviazgo se dio a conocer de a poco por los constantes acompañamientos del sujeto a ‘Clau’ en las grabaciones de MasterChef Celebrity.