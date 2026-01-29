“Está bien sentirse así…”: Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, habló de la depresión que vivió

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más conocidas en Colombia, pues ha consolidado una carrera de más de 20 años en la industria del entretenimiento. Sus inicios en la televisión se dieron como modelo para posteriormente darle paso a su rol como conductora de algunos formatos y desde hace varios años ha logrado destacarse como presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, uno de los programas de cocina más visto en el país, logrando ganarse el cariño de los televidentes.

Aunque Bahamón no suele ser muy activa en sus redes sociales, lo cierto es que en ocasiones busca compartir uno que otro detalle de su vida y hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘She is my boss’, un nuevo formato con el que se pretende inspirar a las mujeres alrededor del mundo, siendo la colombiana una de las primeras invitadas, donde Claudia reveló la depresión posparto que vivió.

“Esto hay que normalizarlo, está bien sentirse como me sentí yo. No se sientan culpables y hoy en día digo no se sientan culpables, sino que están acompañadas por alguien que las pueda entender por qué hay otras personas como yo que si podemos entenderlas y está bien. Es muy importante la aceptación, es muy importante aceptar lo que vivimos porque nos enseñaron a ser mujeres maravillas.

Nos enseñaron a que nosotras las mujeres tenemos hijos porque somos las únicas que podemos sentir y vivir ese dolor, transitar un parto que por eso es que a los hombres no les dieron ese privilegio de dar vida. Segundo, nos enseñaron que si tú tomaste la decisión de ser mamá entonces de aguantar eso, porque es que fue una decisión tuya (...) De todas maneras nos señalan desde ahí, la vida nos puede quedar grande, si nos puede dar miedo ser mamás a pesar de que tomemos la decisión de hacerlo, si nos podemos sentir vulnerables, si podemos pedir ayuda, si podemos llora, entonces creo que tenemos que quitarnos esa culpabilidad“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Cuántos hijos tiene Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

La reconocida presentadora colombiana Claudia Bahamón tiene dos hijos con su esposo, el director de cine y televisión Simón Brand. Sus hijos se llaman Samuel y Luca. Samuel es el mayor y Luca el menor. Claudia comparte ocasionalmente en sus redes sociales momentos de su vida familiar, mostrando el amor y la conexión con sus hijos. Aunque mantiene gran parte de su vida privada alejada del ojo público, es evidente el orgullo y la dedicación que siente por su rol como madre.



