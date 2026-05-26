Resultado Lotería de Cundinamarca y Tolima hoy 25 de mayo: números ganadores y series

Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima - Fotos: Balotas creadas con IA, redes sociales de ambas loterías todo tomado el 27 de octubre del 2025

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima vuelven a ser de los más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente durante la noche de este lunes 25 de mayo, cuando miles de personas revisan si sus billetes coincidieron con el número ganador y la serie premiada.

Le puede interesar: Loterías de Bogotá y Quindío: Números ganadores de hoy juevesi 21 de mayo del 2026

Como ocurre con este tipo de juegos, es importante verificar con calma el resultado oficial antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. El número ganador, la serie y los premios secos deben consultarse en los canales autorizados de cada lotería o en el acta oficial del sorteo.

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy 25 de mayo

El resultado de la Lotería de Cundinamarca para este lunes 25 de mayo es:

Número ganador:

Sorteo:

Fecha: lunes 25 de mayo de 2026

La Lotería de Cundinamarca es uno de los sorteos tradicionales del país y suele entregar, además del premio mayor, diferentes premios secos. Por eso, los jugadores deben revisar no solo el número principal, sino también la serie y las aproximaciones que puedan aplicar según el plan de premios vigente.

Resultado Lotería del Tolima hoy 25 de mayo

El resultado de la Lotería del Tolima para este lunes 25 de mayo es:

Número ganador:

Sorteo:

Fecha:

Al igual que en otros sorteos departamentales, el billete debe coincidir con el número y la serie para acceder al premio mayor. También es recomendable revisar el listado completo de premios secos, ya que algunos apostadores pueden resultar ganadores aunque no tengan el premio principal.

¿Qué debe hacer si ganó la Lotería de Cundinamarca o Tolima?

Si su número aparece entre los ganadores, lo primero es conservar el billete original en buen estado. Este documento es indispensable para cualquier reclamación y no debe ser alterado, roto ni compartido completo en redes sociales.

También se recomienda verificar nuevamente el resultado en los canales oficiales de la lotería correspondiente. En caso de diferencias entre publicaciones en redes, portales de resultados o medios de comunicación, debe prevalecer la información oficial del sorteo y el acta emitida por la entidad autorizada.

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a los puntos o entidades autorizadas y presentar la documentación requerida. Los requisitos pueden variar según el monto del premio, por lo que conviene consultar directamente con la lotería antes de iniciar el trámite.

Los apostadores deben confirmar tres datos básicos: número ganador, serie y fecha del sorteo. También es clave revisar que el billete corresponda exactamente a la Lotería de Cundinamarca o a la Lotería del Tolima, pues cada sorteo tiene reglas y planes de premios propios.

La recomendación final es no entregar datos personales ni fotografías del billete a terceros. Si cree que ganó, consulte únicamente canales oficiales y conserve el comprobante hasta completar el proceso de verificación.