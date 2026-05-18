Chontico Día: Resultados del sorteo jugado el lunes 18 de mayo

Chontico Día - Fotos: Balotas generadas con IA y logo oficial de la lotería tomadas el 4 de febrero del 2026

El sorteo de Chontico Día vuelve a ser uno de los más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente entre quienes revisan durante la jornada si su número coincidió con la combinación ganadora. Como ocurre con este tipo de juegos de chance, es importante verificar el resultado en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

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Número ganador de Chontico Día hoy

El resultado de Chontico Día es:

Número ganador:

Quinta cifra:

Los apostadores deben revisar con calma el comprobante de la apuesta y confirmar que el número, la modalidad jugada y la fecha del sorteo correspondan con el resultado publicado.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Chontico Día hace parte de los sorteos de chance que se juegan en Colombia. En este tipo de apuestas, los jugadores pueden participar con diferentes modalidades, según la cantidad de cifras escogidas al momento de comprar el tiquete.

Si la apuesta fue a cuatro cifras, el número debe coincidir exactamente con el resultado completo. Para quienes jugaron a tres últimas cifras o tres primeras cifras, deben revisar la combinación correspondiente según la modalidad marcada en el comprobante.

¿Qué hacer si ganó Chontico Día?

Si su número coincide con el resultado de Chontico Día, lo primero es conservar el comprobante original en buen estado. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación.

También se recomienda evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o con terceros, pues allí pueden aparecer datos necesarios para reclamar el premio. Antes de entregar información personal, confirme que está comunicándose con un punto o canal autorizado.

La recomendación principal es verificar nuevamente el resultado en los canales oficiales del sorteo o del operador correspondiente, especialmente si va a iniciar un proceso de cobro. En caso de diferencias o dudas, deben prevalecer los resultados oficiales y el acta del sorteo.