Lotería del Cauca: Resultado del sorteo realizado el sábado 16 de mayo del 2026

La Lotería del Cauca realizó este sábado 16 de mayo un nuevo sorteo, uno de los más consultados por los apostadores en Colombia durante el fin de semana. Como suele pasar después de cada jornada, muchos jugadores están atentos a revisar si su billete coincide con el premio mayor o con alguno de los premios secos que entrega esta lotería tradicional.

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De acuerdo con la información oficial publicada por la Lotería del Cauca, el sorteo número 2611 dejó como ganador del premio mayor el número 2062, de la serie 116. Este resultado corresponde al sorteo realizado el 16 de mayo de 2026.

Número ganador de la Lotería del Cauca del 16 de mayo

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca fue:

Número ganador: 2062

Serie: 116

Sorteo: 2611

Premio mayor: $8.000 millones

Despachado a: Armenia

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca también entregó varios premios secos, por lo que quienes compraron billete deben revisar con calma el número, la serie y la fecha del sorteo antes de descartar cualquier posibilidad de premio.

Premios secos principales de la Lotería del Cauca

En el sorteo del 16 de mayo, el premio seco de $300 millones fue para el número 1309, serie 156. El seco de $200 millones correspondió al número 2803, serie 222.

También se entregaron dos secos de $100 millones. Los números favorecidos fueron 0793, serie 204, y 9744, serie 273. Además, hubo tres secos de $50 millones con los números 0034, serie 306; 4522, serie 084; y 5311, serie 086.

La lotería también reportó 29 secos de $10 millones, por lo que la recomendación es consultar el listado completo publicado por la entidad para verificar si su billete aparece entre los ganadores.

¿Qué hacer si ganó la Lotería del Cauca?

Si su número coincide con el premio mayor o con alguno de los secos, lo primero es conservar el billete en buen estado y evitar compartir fotografías completas en redes sociales. Este documento es indispensable para iniciar cualquier proceso de reclamación.

La recomendación principal es verificar el resultado únicamente en los canales oficiales de la Lotería del Cauca o en puntos autorizados. También es importante revisar bien la serie, porque no basta con que coincida el número, en la mayoría de premios, la serie es clave para confirmar si el billete resultó ganador.

Antes de entregar datos personales o aceptar ayuda de intermediarios, comuníquese directamente con la lotería para conocer los requisitos, plazos y documentos necesarios para reclamar el premio.