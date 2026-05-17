Lotería del Boyacá: Resultado del sorteo realizado hoy sábado 16 de mayo del 2026

(Balotas creadas con ChatGPT e imagen oficial de la Lotería de Boyacá tomadas el 10 de enero del 2026)

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 16 de mayo un nuevo sorteo, uno de los más consultados por los apostadores en Colombia cada fin de semana. Por eso, quienes compraron su billete están atentos al número ganador, la serie y los premios secos que entrega esta lotería tradicional del país.

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De acuerdo con la información oficial de la Lotería de Boyacá, el resultado debe ser consultado únicamente a través de sus canales autorizados, especialmente la página web de la entidad y sus redes sociales verificadas. Esto es importante para evitar confusiones con publicaciones no oficiales o cadenas que suelen circular en redes después del sorteo.

Número ganador de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo

El número ganador del sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 16 de mayo es:

Número ganador: 0018

Sorteo: 419

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también entrega premios secos, por lo que se recomienda revisar el listado completo de resultados para confirmar si su billete o fracción obtuvo algún premio adicional.

¿Dónde consultar el resultado oficial?

Los jugadores pueden verificar el resultado oficial en la página web de la Lotería de Boyacá o en los canales autorizados de la entidad. También es recomendable conservar el billete en buen estado, pues este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación.

Si su número coincide con el premio mayor o con alguno de los premios secos, el siguiente paso es comunicarse con la lotería o acercarse a los puntos autorizados para conocer los requisitos, plazos y documentos necesarios para reclamar el dinero.

Recomendaciones si ganó la Lotería de Boyacá

Antes de compartir fotografías del billete o entregar datos personales, confirme directamente con la entidad los pasos oficiales para reclamar. Evite publicar imágenes completas del billete en redes sociales y no entregue información a intermediarios no autorizados.

La recomendación principal es revisar con calma el número, la serie y la fecha del sorteo. En estos casos, un solo dígito puede hacer la diferencia, por lo que es clave comparar el resultado con la información oficial antes de dar por confirmado cualquier premio.

Esta nota será actualizada con el número ganador, la serie y el listado de premios secos una vez la Lotería de Boyacá publique el resultado oficial del sorteo del 16 de mayo.