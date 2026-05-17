Dorado Noche: resultados del sorteo del domingo 17 de mayo del 2026

(Fotos: Balotas generadas con ChatGPT y logo oficial de la lotería tomado el 21 de diciembre del 2025)

El sorteo de Dorado Noche de este domingo 17 de mayo volvió a ser uno de los más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente por quienes revisan durante el fin de semana si su número tuvo la suerte de coincidir con la combinación ganadora.

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De acuerdo con el resultado publicado por Semana, el premio mayor de Dorado Noche para este domingo 17 de mayo fue el número 9678, con La Quinta 0. Este chance es uno de los sorteos más buscados por los jugadores, especialmente en Bogotá y Cundinamarca, donde suele tener una alta consulta después de cada jornada.

Número ganador de Dorado Noche hoy 17 de mayo

El resultado reportado para Dorado Noche de este domingo fue:

Número ganador:

La Quinta:

Fecha del sorteo: domingo 17 de mayo de 2026

Como ocurre con este tipo de sorteos, los jugadores deben revisar con calma el número completo y La Quinta antes de dar por confirmado cualquier premio. Además, es recomendable verificar el resultado en los canales autorizados del operador o en las plataformas oficiales de consulta, ya que la información puede actualizarse después de la transmisión del sorteo.

¿A qué hora juega Dorado Noche?

Dorado Noche se juega en horarios diferentes según el día. De acuerdo con portales especializados en resultados de chance, los sábados el sorteo suele realizarse hacia las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se programa alrededor de las 7:25 p. m.

Este juego hace parte de las apuestas permanentes o chance, por lo que el pago depende del tipo de apuesta realizada, la cantidad apostada y la modalidad escogida por el jugador. Por eso, no basta con conocer el número ganador: también es clave conservar el comprobante original de la apuesta.

¿Qué hacer si ganó Dorado Noche?

Si su número coincide con el resultado de Dorado Noche, lo primero es conservar el tiquete en buen estado y evitar compartir fotografías completas en redes sociales o con terceros. Este comprobante es necesario para cualquier reclamación.

También es importante acercarse únicamente a puntos autorizados o comunicarse con el operador correspondiente para conocer los requisitos y plazos de pago. Antes de entregar datos personales, verifique que el canal sea oficial.

La recomendación principal para los jugadores es consultar siempre fuentes autorizadas y revisar nuevamente el resultado antes de reclamar, especialmente cuando se trata de sorteos que se actualizan en tiempo real durante la noche