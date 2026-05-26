Nuevos números de Diomedes Díaz para la lotería: Joaco Guillén, exmanager del ‘Cacique’ soltó cifras para ganar el chance hoy

La devoción por Diomedes Díaz volvió a sentirse este martes 26 de mayo en diferentes regiones de Colombia, especialmente en la Costa Caribe, donde miles de seguidores del llamado ‘Cacique de La Junta’ celebran un nuevo aniversario de su nacimiento apostando a los tradicionales números de la suerte inspirados en el fallecido cantante vallenato.

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Como ocurre cada año, Joaquín ‘Joaco’ Guillén, exmánager, compadre y uno de los hombres más cercanos al artista, reveló las combinaciones que, según él, podrían traer fortuna a los apostadores en las distintas loterías y chances del país. La práctica, convertida ya en una tradición popular, mezcla la fe de los seguidores con el misticismo que rodea la figura del intérprete de clásicos como ‘Sin medir distancias’.

Furor por números de Diomedes Díaz: miles apuestan tras revelación de Joaco Guillén

En esta oportunidad, Guillén publicó una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En la fotografía aparece Diomedes Díaz sonriendo y vestido con un uniforme militar marcado con la placa de ‘Cacique’. Junto a la imagen fueron difundidos los números recomendados para jugar este 26 de mayo de 2026.

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Las combinaciones entregadas por Joaco Guillén fueron 6913, 2669, 6911, 2269, 6957, 1269, 2013, 1957 y 1612. Varias de ellas tienen relación directa con el número 69, edad que estaría cumpliendo el cantante vallenato este martes, pues nació el 26 de mayo de 1957 en La Junta, corregimiento de San Juan del Cesar, en La Guajira.

El exmánager del artista ha sostenido durante años que estos números suelen llegarle a través de sueños, recuerdos o fechas especiales relacionadas con la vida del cantante. En ocasiones anteriores, Guillén ha expresado públicamente: “Mucha fe y suerte para toda la fanaticada del Cacique de La Junta, mi hermano y amigo”, mensaje que nuevamente fue compartido por seguidores en redes sociales durante la jornada de apuestas.

La costumbre de jugar números asociados a Diomedes Díaz no es nueva. Desde la muerte del cantante en diciembre de 2013, miles de personas comenzaron a relacionar ciertas cifras con supuestos golpes de suerte y premios millonarios en sorteos de chance y lotería.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2014, pocas semanas después del fallecimiento del artista, cuando cayó el número 1108, correspondiente al lote donde reposan sus restos en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar. Ese resultado dejó cerca de 600 ganadores en diferentes regiones del país y consolidó la creencia popular de que el cantante “seguía ayudando” económicamente a sus seguidores desde el más allá.

El fenómeno volvió a repetirse en 2015 cuando el mismo número salió en el sorteo de El Sinuano y repartió premios que, según versiones conocidas en ese momento, superaron los mil millones de pesos. Posteriormente, otras cifras vinculadas a fechas clave del artista también generaron furor entre los apostadores.

El 1222, relacionado con el 22 de diciembre, fecha de la muerte del cantante, cayó en el sorteo de La Caribeña en 2016. De igual manera, el 526, asociado al día y mes de nacimiento de Diomedes Díaz, ha sido jugado masivamente durante años por sus seguidores, quienes consideran que las cifras vinculadas al artista tienen un poder especial para atraer fortuna.

En Valledupar y otras ciudades del Caribe colombiano, las terminales de chance volvieron a registrar largas filas de ciudadanos que buscaban sellar sus apuestas con la esperanza de repetir historias de premios y golpes de suerte que han alimentado el mito alrededor del cantante vallenato.

Sin embargo, el fenómeno también ha generado críticas y cuestionamientos. Algunos analistas consideran que la creencia colectiva alrededor de los números de Diomedes Díaz responde más a la necesidad económica y al fervor popular que a hechos extraordinarios.

El columnista Aquilino Cotes, en publicaciones de opinión del diario El Pilón, de Valledupar, ha sido uno de los críticos más visibles de esta práctica. “Afirmar que Diomedes es un santo que hace milagros porque Joaquín Guillén se ha convertido en un prestidigitador anunciando su santidad, son meras especulaciones”, cuestionó en uno de sus escritos sobre el fenómeno cultural y social que rodea al cantante.

Aun así, la figura del ‘Cacique de La Junta’ continúa despertando una devoción pocas veces vista en Colombia. Para muchos de sus seguidores, apostar a sus números no solo representa una posibilidad de ganar dinero, sino también una manera simbólica de mantener vivo el legado del artista que marcó generaciones enteras con su música vallenata.

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Mientras avanza la jornada de sorteos este 26 de mayo, miles de colombianos siguen atentos a los resultados, convencidos de que Diomedes Díaz, incluso después de muerto, todavía puede darles “la platica” como regalo de cumpleaños.

Los números de la suerte de Diomedes para hoy

Para los apostadores, estas son las opciones de cuatro cifras publicadas por Joaco Guillén: