Así se vivió Clásicos del Reggaetón en Bogotá: una noche de nostalgia, perreo y canciones que marcaron a una generación

Bogotá volvió a demostrar que el reggaetón de la vieja escuela sigue teniendo un lugar especial en la memoria musical de toda una generación. Durante el evento Clásicos del Reggaetón, realizado en el Coliseo MedPlus, miles de asistentes se reunieron para cantar, bailar y recordar una época en la que el género urbano empezó a convertirse en banda sonora de fiestas, emisoras, discotecas y reproductores de MP3.

La noche estuvo marcada por una mezcla de nostalgia y energía. Desde temprano, el público llegó con la expectativa de escuchar esas canciones que, aunque pasaron los años, siguen activando el mismo impulso: levantar las manos, corear cada verso y volver por unas horas a los 2000, cuando el reggaetón comenzaba a dominar las pistas de baile en Colombia y América Latina.

Una fiesta para recordar el reggaetón de antes

Uno de los puntos más llamativos del evento fue la manera en la que el público respondió a cada clásico. Canciones que marcaron la infancia, adolescencia y primeras rumbas de muchos asistentes volvieron a sonar con fuerza, recordando que el reggaetón no solo fue un fenómeno musical, sino también una forma de contar épocas, barrios, fiestas y maneras de vivir la juventud.

En tarima estuvieron Luigi 21, J Alvarez, Jory Boy, De La Ghetto y más quienes hicieron un recorrido por algunos de los temas más recordados del género. La respuesta del público dejó claro que hay canciones que no necesitan estar en tendencia para seguir funcionando: basta que suenen los primeros segundos para que la gente las reconozca y las cante de memoria.

Esa es quizá una de las razones por las que los conciertos de reggaetón clásico siguen funcionando: no apelan solo al baile, también a los recuerdos.

El perreo también es memoria

Aunque muchas veces el reggaetón se mira únicamente desde la fiesta, eventos como Clásicos del Reggaetón muestran que el género también carga una memoria cultural. Cada canción trae de vuelta una época específica: las emisoras que repetían los mismos coros, las fiestas de colegio, las discotecas de barrio, los primeros celulares con Bluetooth y esos videos musicales que marcaron una estética propia.

Por eso, la noche en Bogotá no fue solo una rumba más. Fue una especie de viaje musical por un género que, con el tiempo, pasó de ser criticado y señalado a convertirse en uno de los sonidos más influyentes de la música latina. Lo que antes muchos miraban con prejuicio hoy llena escenarios y convoca a públicos de distintas edades.

Ese cambio también se sintió en el evento. Entre quienes asistieron había personas que vivieron el auge del reggaetón desde sus primeros años comerciales y otras que llegaron al género a través de sus referentes más recientes.

Bogotá bailó al ritmo de los clásicos

La producción del evento apostó por una experiencia directa, música reconocible, visuales ligados a la estética urbana y una energía pensada para sostener la fiesta durante varias horas. Uno de los mejores momentos fue ‘La groupie’ en vivo.

También hubo espacio para canciones que hoy funcionan casi como himnos generacionales. Esos temas que aparecen en cualquier fiesta y logran que incluso quienes dicen que “no bailan reggaetón” terminen moviéndose, así sea un poco.

Clásicos del Reggaetón dejó claro que la vieja escuela sigue viva, no como una moda pasajera, sino como una memoria compartida. En Bogotá, el público no solo fue a escuchar canciones: fue a reencontrarse con una parte de su historia musical, esa que todavía suena fuerte cada vez que empieza un beat conocido y alguien grita que esa sí se la sabe completa.