Lotería del Boyacá: Resultado del sorteo realizado sábado 23 de mayo del 2026

La Lotería de Boyacá es de esos juegos de azar que muchos colombianos siguen casi que por tradición familiar. Hay quienes compran el billete por costumbre, otros por una fecha especial, por la placa del carro, por el cumpleaños de la mamá o simplemente porque “uno nunca sabe”. Y sí, aunque suene a frase de tienda de barrio, con la lotería pasa eso: la ilusión cabe en cuatro cifras y una serie.

Para el sorteo jugado este sábado 23 de abril de 2026, los apostadores están pendientes del número ganador y la serie que entregará el premio mayor de la noche.

Último sorteo de la Lotería de Boyacá jugado el sábado 23 de abril de 2026

Número ganador: 0414

Serie: 281

Como ocurre cada semana, miles de billetes participan en el sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos tradicionales más reconocidos del país. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie específica, combinación que define si una persona se lleva el premio mayor o alguno de los premios secos, aproximaciones o incentivos secundarios.

¿Cómo funciona la Lotería de Boyacá?

El funcionamiento es sencillo, pero tiene su ciencia. Los billetes pueden comprarse completos o por fracciones, lo que permite que una persona participe sin necesidad de adquirir el billete entero. Eso sí, en caso de ganar, el premio se entrega de acuerdo con la fracción comprada. Como quien dice, si compró un pedacito de ilusión, también recibe su pedacito del premio.

El sorteo se realiza mediante un sistema certificado, que puede ser mecánico o electrónico, y en el que se elige al azar el número ganador junto con la serie correspondiente. Este proceso cuenta con verificación de entidades de control, precisamente para garantizar que el juego sea transparente y que los resultados puedan ser consultados por los compradores.

El premio mayor se entrega únicamente al billete que coincida de manera exacta con el número y la serie sorteados. Sin embargo, la Lotería de Boyacá también cuenta con una estructura de premios secundarios, entre ellos aproximaciones al número ganador, coincidencias de últimas cifras y otros reconocimientos que mantienen viva la esperanza de no irse con las manos vacías.

Una lotería que también aporta a la salud

Más allá de la emoción del sorteo, la Lotería de Boyacá tiene un componente social importante. Una parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destina al sistema de salud del departamento, por lo que este juego no solo funciona como entretenimiento, sino también como una fuente de financiación para programas y servicios públicos.

Por eso, cada sorteo tiene doble lectura: por un lado está la expectativa de quienes esperan que sus números salgan favorecidos; por el otro, el aporte que este tipo de juegos hace a la región a través de los recursos transferidos al sector salud.

¿Cómo reclamar un premio?

Si una persona resulta ganadora, debe presentar el billete original en buen estado. En el caso de premios mayores, el proceso incluye revisiones adicionales para confirmar la autenticidad del documento y el cumplimiento de los requisitos legales. Además, como ocurre con este tipo de premios en Colombia, se aplican las retenciones tributarias correspondientes.

Los resultados oficiales suelen publicarse en los canales autorizados de la lotería y en plataformas digitales donde los jugadores pueden revisar si su número fue premiado.

Así las cosas, si compró billete para el sorteo del 18 de abril de 2026, toca tenerlo a la mano, revisar bien número y serie, y no cantar victoria antes de confirmar. Porque en la lotería, como en el fútbol, hasta el último minuto puede pasar de todo.