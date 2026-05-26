Hijas del hombre que denunció al Pibe Valderrama salieron a desmentir acusaciones de desalojo de predio

Fuertes acusaciones llegaron a el entorno familiar del ídolo de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, y su esposa, Elvira Redondo. Luego de que se viralizara una delicada denuncia pública en su contra por un presunto desalojo forzado en Santa Marta, las propias hijas del denunciante salieron a defender públicamente al exfutbolista y a su tía.

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El escándalo estalló tras la difusión de un video en redes sociales donde un hombre, identificado como Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, aseguró que el pasado 14 de abril un grupo de hombres armados irrumpió en un predio del barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar, para amedrentar a su familia y exigirles abandonar el terreno donde afirma haber vivido por 16 años.

Tras la gravedad de su relato, el hombre acudió a la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia formal y solicitar medidas de protección. Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como un abuso de poder por parte de una figura pública dio un giro radical de 180 grados al revelarse que el denunciante es el propio hermano de Elvira Redondo, esposa de Valderrama.

¿Qué dijeron las sobrinas de Elvira Redondo, esposa del Pibe?

La controversia escaló a un nivel estrictamente familiar cuando las hijas de Tobías Redondo, Cinthya e Isabel Redondo, decidieron romper el silencio para limpiar el nombre de sus tíos. A través de un contundente mensaje en redes sociales, Cinthya Redondo expresó el rechazo absoluto de ella y de su hermana frente al actuar de su progenitor.

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“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos. No es lógico que hoy en día mi padre esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama, personas que Dios colocó como instrumento en muchas etapas de su vida”, manifestó con indignación.

La gravedad del asunto radica en las revelaciones sobre el respaldo económico y emocional que el exjugador y su esposa le habrían brindado a Tobías en el pasado. De acuerdo con las declaraciones de sus hijas, la pareja costeó costosos procedimientos médicos del denunciante en momentos críticos de salud. “Incluso en su tratamiento oncológico, muchos de sus procedimientos fueron pagados por ellos. Hay que tener un grado de desagradecimiento para actuar de esa manera”, indicaron.

Por su parte, Elvira Redondo, esposa del ‘Pibe’, también se manifestó en sus redes con mensajes que la opinión pública interpretó como directas hacia su hermano, recordando la época en que lo cuidaba y arropaba en su hogar. Acompañada del icónico hashtag #TodoBienTodoBien, la mujer dejó en claro que la verdad saldrá a la luz.

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Mientras el caso sigue bajo la lupa de las autoridades judiciales, las declaraciones de las hijas del denunciante han generado un fuerte respaldo hacia el exfutbolista, transformando una denuncia penal en una lamentable disputa familiar que divide opiniones en las redes sociales.