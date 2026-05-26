“Todo bien, todo bien”: ‘El Pibe’ Valderrama y su esposa, Elvira Redondo respondieron a denuncia sobre presunto envío de grupo armado para desalojar predio

La polémica que involucra al exfutbolista samario Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y a su esposa, Elvira Redondo, por una denuncia relacionada con presuntas amenazas y la demolición de una vivienda en el barrio Aeromar de Santa Marta, tomó un nuevo giro luego de conocerse que el denunciante sería familiar cercano de la pareja.

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El hombre que hizo públicas las acusaciones fue identificado como Tobías Redondo, quien aseguró en un video difundido en redes sociales que hombres armados, supuestamente enviados por el exjugador de la Selección Colombia y su esposa, intentaron sacarlo de un lote donde afirma haber vivido durante 16 años.

Fotos familiares y mensajes en redes sacuden caso de Carlos Valderrama por presunta demolición de vivienda

Sin embargo, tras la viralización del caso, comenzaron a conocerse detalles de la relación familiar entre las partes involucradas. Según versiones difundidas en redes sociales, Tobías Redondo sería hermano de Elvira Redondo, esposa del ídolo del fútbol colombiano, lo que convertiría el conflicto en una disputa familiar que ahora también se encuentra bajo la mirada de las autoridades.

La polémica aumentó cuando empezaron a circular fotografías y videos en los que se observa al denunciante compartiendo reuniones familiares junto a Carlos Valderrama dentro de la residencia del exfutbolista en Santa Marta.

Uno de los videos más comentados fue publicado por Elvira Redondo en sus historias de Instagram. En las imágenes aparece ‘El Pibe’ realizándole un corte de cabello a Tobías Redondo dentro de su vivienda, mientras ambos conversan en un ambiente familiar.

Junto a la grabación, la esposa del exfutbolista escribió un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las acusaciones hechas por su hermano.

“Un recuerdito por acá de cuando este sr estaba en mi casa cuidado, amado, protegido, acá enseñándole que el amor y la verdad sí existe y que a pesar de él hay gente con buena fe en este mundo”, publicó Elvira Redondo acompañando la historia con el popular hashtag de Valderrama: #TodoBienTodoBien.

Posteriormente, la mujer compartió otra publicación que también fue interpretada como una indirecta relacionada con el conflicto familiar y judicial.

“No se le puede dar atención a un burro porque después se cree que es un LEÓN”, escribió.

A la discusión pública también se sumó otra integrante de la familia. Elvira Redondo, hija del denunciante y sobrina de la esposa de Valderrama, defendió públicamente tanto al exfutbolista como a su tía mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Uno de los tantos hechos que pueden hablar por sí solos. No es lógico que hoy en día mi padre, Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, esté haciendo acusaciones y difamando el nombre de su hermana Elvira Redondo Guarnizo y de Carlos Valderrama”, expresó.

La mujer también aseguró que tanto Carlos Valderrama como su esposa ayudaron económicamente a su padre durante tratamientos médicos derivados de enfermedades delicadas.

“Muchos de sus tratamientos fueron pagados por ellos. Hay que tener un grado de desagradecimiento para actuar de esa manera”, manifestó en la publicación.

Además, afirmó que ni ella ni otra de las hijas del denunciante respaldan las actuaciones realizadas por Tobías Redondo en medio de la controversia.

El caso salió a la luz días atrás luego de que Tobías Redondo denunciara públicamente presuntas amenazas e intimidaciones ocurridas en un predio ubicado en el barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Según su relato, el pasado 14 de abril hombres armados llegaron hasta la vivienda donde se encontraban su hija y dos menores de edad para exigirles que abandonaran el terreno.

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“Las personas que acudieron a amenazar a mi hija venían de parte del Pibe Valderrama y su mujer”, afirmó el denunciante en el video difundido en plataformas digitales.

Redondo aseguró además que acudió ante la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia formal y solicitar medidas de protección.

De acuerdo con su versión, días después regresó al predio acompañado por uniformados de la Policía y encontró que la vivienda había sido demolida y que sus pertenencias habían desaparecido.

“La casa me la habían tumbado y me habían robado todos los enseres, incluso medicamentos”, sostuvo el hombre, quien aseguró padecer enfermedades renales y oncológicas.

También indicó que dentro del inmueble guardaba documentos personales y medicamentos indispensables para sus tratamientos médicos.

En medio de la controversia, Tobías Redondo señaló que la Fiscalía 17 de Santa Marta programó una audiencia de conciliación relacionada con el predio, pero aseguró que ni el exfutbolista, ni su esposa, ni representantes legales asistieron a la diligencia.

Hasta ahora, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no ha emitido un pronunciamiento oficial directo sobre las acusaciones. Sin embargo, la frase “Todo bien, todo bien”, popularizada históricamente por el exjugador, reapareció en redes sociales a través de las publicaciones compartidas por su esposa en medio del escándalo.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando verificaciones sobre las denuncias relacionadas con presuntas amenazas, actos de intimidación y la demolición del inmueble en Santa Marta.

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El caso sigue generando reacciones debido a la gravedad de los señalamientos y a la exposición pública de un conflicto familiar que hoy involucra a una de las figuras más emblemáticas en la historia del fútbol colombiano.