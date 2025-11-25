“Cuando esté en Quilla te voy a buscar”, El Pibe le mandó mensaje a un futbolista de Junior

El Pibe Valderrama es uno de los máximos ídolos del Junior de Barranquilla, así como también es un referente importante del fútbol colombiano a nivel mundial.

De hecho, el Pibe es referente hasta de un futbolista de la plantilla actual del ‘Tiburón’, quien colecciona sus camisetas. Entonces, Valderrama se enteró y le prometió que lo va a buscar para firmarle las prendas.

En redes sociales se filtró un video de Javier Báez confesó su admiración por El Pibe Valderrama, asegurando que tiene una colección de camisetas del exfutbolista, quien además de brillar en Junior, también jugó en equipos como Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, o Medellín, en el fútbol colombiano.

El defensor del Junior confesó que le encantaría poder contar con la firma de Valderrama en su colección: “Para mi sería un honor que me las pueda firmar”.

Ese video llegó hasta El Pibe Valderrama, quien no dudó en alegrar el día de Javier Báez al decirle que lo va a buscar apenas regrese a Barranquilla para firmarle las camisetas:

“Javi cuando esté en Quilla te voy a buscar para fírmate las camisetas un abrazo todo bien todo bien”.