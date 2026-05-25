Denuncian a Carlos ‘Pibe’ Valderrama y a su esposa por enviar hombres armados para sacar a familia de un predio

Foto denuncian a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama por presuntas amenazas y demolición de vivienda en Santa Marta.

Una delicada y presunta denuncia salpicó al exfutbolista colombiano Carlos Valderrama y a su esposa, luego de que un hombre identificado como Tobías Redondo asegurara públicamente que ambos estarían presuntamente vinculados con amenazas, intimidaciones y la demolición de una vivienda ubicada en el barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, según informó el portal Seguimiento.co.

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El caso salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales en el que Redondo relató los hechos que, según afirmó, comenzaron el pasado 14 de abril. De acuerdo con su versión, un grupo de hombres armados llegó hasta el inmueble donde se encontraba su hija junto a sus dos nietas menores de edad, de 5 y 2 años.

Hombre acusa a Carlos Valderrama y a su esposa de intimidaciones y destrucción de una casa en Aeromar

Según el denunciante, los sujetos habrían intimidado a su familia con armas de fuego y exigido que abandonaran el terreno, en el que asegura haber vivido durante 16 años.

“Las personas que acudieron a amenazar a mi hija venían de parte del Pibe Valderrama y su mujer”, manifestó Tobías Redondo en el video difundido en plataformas digitales.

El hombre aseguró que, tras lo ocurrido, acudió ante la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia formal y solicitar protección. Según explicó, debido al riesgo reportado recibió acompañamiento policial días después de los presuntos hechos.

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Sin embargo, Redondo afirmó que el pasado 21 de abril, cuando regresó al predio junto a uniformados de la Policía, encontró que la vivienda había sido completamente demolida y que todas sus pertenencias habían desaparecido.

“La casa me la habían tumbado y me habían robado todos los enseres, incluso medicamentos”, aseguró el denunciante, quien indicó además que padece enfermedades renales y oncológicas.

El hombre sostuvo que en la vivienda también guardaba elementos personales, documentos y medicamentos esenciales para sus tratamientos médicos, situación que, según dijo, agravó aún más su condición de vulnerabilidad.

En medio de la denuncia, Tobías Redondo también señaló que la Fiscalía 17 de Santa Marta programó una audiencia de conciliación el pasado 22 de abril con el fin de abordar el conflicto relacionado con el predio.

No obstante, afirmó que ni el exjugador de la Selección Colombia, ni su esposa, ni representantes legales habrían asistido a la diligencia judicial convocada por las autoridades.

Hasta el momento, Carlos Valderrama no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el denunciante, mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos expuestos en la denuncia.

El caso comenzó a generar reacciones en redes sociales debido a la gravedad de las acusaciones y a la reconocida trayectoria pública del exfutbolista samario, considerado una de las máximas figuras históricas del fútbol colombiano.

Redondo manifestó además que teme por su seguridad y la de su familia, razón por la cual decidió hacer pública su denuncia. Según expresó en el video, su intención es que el caso no quede en el anonimato y que las autoridades adopten medidas para garantizar su protección.

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La situación ahora se encuentra en manos de los organismos judiciales, que deberán establecer si existieron amenazas, posibles actos de intimidación y responsabilidades frente a la demolición del inmueble denunciado en el sector de Aeromar, en Santa Marta.