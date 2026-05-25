Este es el programa de RCN que llegaría a su fin en los próximos días, ¿De cuál se trata?

El encargado de soltar la bomba que dejó con la boca abierta a más de uno fue el reconocido periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, apodado en el medio como ‘La Biblia de la televisión’. Según reveló el presentador a través de sus plataformas digitales, los altos mandos del Canal RCN habrían tomado una decisión radical que dejaría por fuera del aire a un formato que llevaba meses acompañando los hogares del país: el fin de ‘Mañana Express’ es un hecho.

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Fiel a su estilo directo y cargado de primicias, Ochoa lanzó un crudo balance de lo que está sucediendo en los pasillos del canal, asegurando que la orden fue contundente y que “los sacaron a todos”. La movida, que responde a una estrategia puramente económica para recortar costos, transformará por completo la franja de la mañana a partir del próximo 30 de mayo, fecha en la que se acabaría definitivamente el programa.

De acuerdo con los detalles entregados, la nueva apuesta de la parrilla consistirá en alargar la emisión del noticiero central hasta las 9:30 de la mañana, fusionando la información con un formato que provisionalmente se llamaría ‘La mañana entre noticias y entrevista’.

El canal buscaría ahorrarse una buena cantidad de plata operando con menos personal, lo que se traduce directamente en una dura realidad para los pocos que se salven de la barrida: les tocará trabajar el doble para sacar adelante las nuevas horas de transmisión. Dentro de los pocos detalles esperanzadores que se han filtrado en medio de este tsunami de despidos, se está diciendo fuertemente que el carismático presentador Carlos Marín sería uno de los sobrevivientes de la nómina y continuaría dentro de los nuevos planes del canal. Esta drástica reestructuración demuestra que la pelea por el rating matutino está más dura que nunca y que la televisión actual no tiene compasión a la hora de apretarse el cinturón.

¿Yener le pidió matrimonio a Sandra Vélez, de ‘Mañana express’?

En medio de una de las transmisiones Yener le terminó preguntando a Sandra si se casaría con él, mientras que de manera contundente la presentadora de RCN resaltó que no.Sin embargo, la situación no terminó allí, pues Bedoya insistió sobre el motivo detrás de su respuesta a lo que Sandra en medio de varias risas aseguró que se volvería a casar, pero con su esposo.

Y es que el sentido de la pregunta tenía que ver con la periodista, Silvia Corzo, quien durante varios años hizo parte de Noticias Caracol, sin embargo, decidió salir de los medios de comunicación para llevar a cabo una nueva vida, pues decidió dedicarse al camino espiritual, siendo terapeuta en CuencosTibetanos y Gong, Coach de ‘Coaching hall internacion y hace pocos días dio de que hablar luego de que se casara consigo misma en una ceremonia especial que terminó generando todo tipo de comentarios.