Expresentadora de RCN mostró su nuevo trabajo tras rumores de despido del canal

El Canal RCN ha sabido evolucionar más allá de la pantalla tradicional, convirtiéndose en un ecosistema de contenidos multiplataforma que domina la conversación digital en Colombia. Con una apuesta decidida por la telerrealidad en vivo, a través de formatos como ‘La casa de los famosos’, permitiendo que el público interactúe y decida el rumbo de sus programas favoritos en tiempo real. Esta transformación no solo se refleja en sus altos niveles de audiencia, sino también en su capacidad para generar tendencias diarias en redes sociales.

Le puede gustar: Candidado a la presidencia agradeció a Laura Acuña por el que sería el apoyo a su campaña, ¿de quién se trata?

¿Quién es María Fernanda Díaz, expresentadora de ‘Mañana express’?

María Fernanda Díaz, quien durante varios años hizo parte de la sección de entretenimiento de City TV, donde mostró su talento y por ende, ganó una amplia visibilidad y un sinfín de conocimientos, los mismos que le permitieron llegar a formar parte de ‘Mañana express’, programa matutino del que hizo parte por alrededor de 6 meses, ganándose el cariño de los televidentes. Sin embargo, su ausencia terminó generando varias reacciones por parte del público, ya que durante las siguientes transmisiones ninguno de los presentadores se refirió a este tema.

Ante la duda de algunos de sus seguidores con respecto a su ausencia de ‘Mañana express’, María Fernanda se encargó de referirse a este tema a través de sus redes sociales confirmar su salida del programa del Canal RCN: “Hoy quiero compartirles una noticia especial: cierro un ciclo hermoso en RCN. Fue una etapa llena de aprendizajes, retos, amigos y crecimiento. Me llevo grandes recuerdos, muchas lecciones y un profundo agradecimiento con todo el equipo y quienes me acompañaron en este camino. Vienen proyectos nuevos, cosas que me ilusionan profundamente y de las que pronto les hablaré con más detalle. Gracias a quienes han estado ahí siempre, por su apoyo y su cariño. Estoy feliz y llena de energía para lo que viene".

¿Cuál es el nuevo trabajo de María Fernanda Díaz, expresentadora de ‘Mañana express’?

Luego de algunas semanas enfocada en su familia y siendo parte de diferentes proyectos fuera de la televisión María Fernanda Díaz mostró que llegó a formar parte del Canal Capital, en la sección de cultura, encargándose de informar a los televidentes sobre los principales hechos que rodean este sector.

“Vengo de una tierra que cuenta historias con el alma. Hoy sigo ese camino, contando la cultura desde lo que soy. Con el corazón lleno de felicidad y mucha pasión, les doy la bienvenida a toda la agenda cultural en Canal Capital. Empieza un nuevo capítulo, lleno de historias, de ciudad y de sueños que aún están por contar. Gracias por estar aquí“, fueron las declaraciones expuestas por parte de María Fernanda Díaz.