Querido programa de RCN habría entrado en reestructuración económica, ¿Se acerca el fin?

Las alarmas se encendieron en la televisión nacional tras los recientes rumores que apuntaban a un posible final definitivo para ‘Buen Día Colombia’, el matutino que ha intentado mantener la pelea por el rating frente a su competencia directa. La incertidumbre comenzó a rondar los pasillos del canal, pero fue a través de la cuenta de ‘La Corona TV’ donde se reveló la verdadera situación que atraviesa el formato.

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Aunque muchos televidentes quedaron perplejos ante la posibilidad de que el programa saliera del aire, la realidad parece ser un poco más compleja y, para algunos, bastante dolorosa en términos laborales.

No se trata de un adiós, sino de una transformación obligatoria bajo el peso de la crisis económica que golpea a los medios de comunicación tradicionales. Según la información filtrada, el programa ha entrado en una reestructuración económica bastante fuerte, una medida de supervivencia para evitar que se apague la luz en el set.

Sin embargo, esta “metamorfosis” trae consigo un recorte de personal infortunadamente drástico. La tijera pasó por todas las áreas: editores, camarógrafos y personal operativo han tenido que decir adiós al proyecto debido a los ajustes financieros que buscan reducir costos a como dé lugar.

La austeridad no se detiene en el talento humano. Los cambios operativos son extremos y afectan la logística que permitía el brillo del show. Se reportó que se acabaron los viáticos para viajes y que el transporte, uno de los rubros más costosos, ha sufrido un tijeretazo considerable. Ahora, incluso los invitados deben compartir transporte, eliminando los lujos de antaño para priorizar la existencia del programa en la parrilla.

Como bien se mencionó en la revelación, la consigna parece ser “o nos ajustamos o no existimos”, una frase que refleja la cruda realidad de la televisión colombiana en 2026, donde los presupuestos mandan sobre la creatividad.

A pesar de la indignación inicial de los seguidores y de la misma fuente que dio a conocer la noticia, el mensaje final es de resiliencia. ‘Buen Día Colombia’ se mantiene al aire, pero con un equipo reducido al mínimo y una operatividad que obligará a sus presentadores y productores a hacer mucho más con mucho menos.

La audiencia ahora se pregunta si este apretón de cinturón afectará la calidad del contenido o si, por el contrario, será el impulso necesario para que el matutino se reinvente en medio de la tormenta financiera. Por ahora, el café se seguirá sirviendo en RCN, pero con un sabor agridulce por los compañeros que ya no están.